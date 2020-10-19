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Trabzon hurması sofraları süslemeye başladı

DENİZLİ HABERLERİ  | 19.10.2020 11:23 | Son Güncelleme

Denizli’nin alternatif ürünlerinden Trabzon hurması hasadı Honaz İlçesinde başladı.

Denizli’nin alternatif ürünlerinden Trabzon hurması hasadı Honaz İlçesinde başladı. Yaş ve kuru olmak üzere iki çeşitten oluşan hurmalar, işlemlerden geçtikten sonra sofralarda yerini alıyor.
Bir diğer adıyla cennet elması olarak bilinen Tarabzon hurmasında yılın ilk hasadı başladı. Vatandaşların kendi ihtiyaçları için meyve bahçelerinin bir kısmında yetiştirdikleri Trabzon hurması üretim alanlarında, son yıllarda ürünün daha fazla tanınır hale geldi. Piyasada oldukça rağbet görmeye başlaması ile gözle görülür bir artış meydana gelirken Denizli’de Honaz, Sarayköy, Merkezefendi ve Pamukkale ilçelerinde oldukça yaygın olarak yetiştirilen Trabzon Hurması, yaş ve kuru olarak tüketilebilmektedir. Kilogramı yaş olarak 3 ile 4 TL civarında satılan ürün, kurutulduğu zaman 35-40 TL gibi bir fiyatla alıcısına ulaşmaktadır.
Trabzon Hurması genel anlamda dalından koparıldığı zaman yenebilen bir meyve değildir. Cennet elmasının uygun ısı şartlarında kendiliğinden eren meyve olma özelliğinden faydalanarak 25 derece sıcaklık ve yüzde 20 nem oranını geçmeyen şartlarda iki üç hafta içerisinde tartarik asitin meyve şekerine dönüşmesi sağlanmaktadır. Trabzon hurması meyveleri özellikle A vitamini ve karbonhidratlarca çok zengindir. Lifli bir meyve olduğundan sindirim sistemi için oldukça faydalı, besin ve besleyici değeri oldukça yüksektir. Trabzon hurmasını kuruturken hijyen şartlarına dikkat edilmelidir. Üretilen ürünler İstanbul ve Ankara gibi büyükşehirlerde yoğun olarak talep görmektedir.
Öte yandan, İl Tarım ve Orman Müdürü Yılmaz Erkaya, İl ve İlçe Müdürlüğü teknik personelleri katıldı. Hasat sonunda Yılmaz Erkaya ve beraberindeki heyet Mehmet Ali Kaba’ya ait aile işletmesine giderek Trabzon Hurmasının kurutma aşamaları hakkında detaylı bilgiler aldı.

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