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Trabzon merkezli dolandırıcılık operasyonunda baba ve kızı tutuklandı

23.10.2021 13:44 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Trabzon merkezli dolandırıcılık operasyonunda baba ve kızı tutuklandı

Trabzon merkezli 12 ilde düzenlenen operasyonda, kurdukları şirketlerle kar payı vermek maksadıyla oluşturdukları "saadet zinciri" yapısıyla çok sayıda kişiyi 450 milyon lira dolandırdıkları iddiasıyla gözaltına alınan 18 kişiden 2'si tutuklandı.

Alınan bilgiye göre, Başak Ş'nin birçok ilde şirketine bağlı şubeler kurarak, kar payı vermek maksadıyla oluşturulan "saadet zinciri" yapılanmasıyla insanları dolandırdığının tespit edilmesi üzerine Trabzon merkezli 12 ilde düzenlenen operasyonda yakalanan 18 zanlının emniyetteki işlemleri tamamlandı.

Adliyeye sevk edilen şüphelilerden Başak Ş. ile babası Zekai Ş. tutuklandı, diğerleri adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Başak Ş'nin, Trabzon'da bir banka şubesinde çalıştığı dönemde müşterilerin hesaplarından zimmetine para geçirdiği için işten atıldıktan sonra babası Zekai Ş. ile "saadet zinciri" yapısıyla işleyen şirketi kurduğu öğrenildi.

Zanlıların, kurdukları şirketlerle kar payı vermek maksadıyla oluşturdukları "saadet zinciri" yapısıyla çok sayıda kişiyi dolandırıp 450 milyon lira aldıkları belirlendi. Müşterilerden aylık yüzde 15-20 kar vaadiyle para topladığı saptanan şüphelilerin, yeni müşteri getirenlere de yüzde 3 komisyon verdiği ve ilk birkaç ay ödeme yaptıktan sonra bunu durdurdukları kaydedildi.

Trabzon, Ankara, İstanbul, İzmir, Antalya, Gaziantep, Kocaeli, Tekirdağ ve Mardin'de şube kuran Başak Ş'nin, şirketten parasını isteyen bir kişiyi, çalışanına zehirleyerek öldürmesi için talimat verdiği ileri sürüldü.

Başak Ş'nin para aklayabilmek için bir bilgisayar oyun şirketini 60 milyon liraya satın almış gibi gösterdikten sonra "vazgeçtik" diyerek çekleri piyasaya sürdüğü de iddia edildi.

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Anahtar Kelimeler:
dolandırıcılık Trabzon

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