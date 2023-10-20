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Trabzon Sivil İnsiyatifi'nden İsrail'in Gazze'deki saldırılarına tepki

20.10.2023 07:40 | Son Güncelleme:
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Trabzon Sivil İnsiyatifi, İsrail'in Gazze'ye düzenlediği saldırılara tepki gösterdi.

Trabzon Sivil İnsiyatifi'nden İsrail'in Gazze'deki saldırılarına tepki

Ortahisar ilçesinde yatsı namazı öncesinde İskenderpaşa Camisi'nde Filistinliler için Fetih suresi okunup, dualar edildi.

Daha sonra cami önünde bir araya gelen Trabzon Sivil İnsiyatifi üyeleri, sivil toplum örgütleri ve vatandaşlar, Türk ve Filistin bayraklarıyla tekbirler getirerek, "Katil İsrail, işbirlikçi ABD", "Trabzon'dan Hamas'a direnişe bin selam" sloganı attı.

AK Parti Trabzon İl Başkanı Sezgin Mumcu, yaptığı açıklamada, sözün bittiği noktaya gelindiğini, İslam dünyasının Osmanlı'nın ardından bölük pörçük olduğunu söyledi.

İslam dünyasının ortasına İsrail'in bir hançer gibi saplandığını ifade eden Mumcu, "Yaklaşık 80 yıldır Müslüman topluluğu içerisinde bir kanser gibi büyümeye devam etmekte ancak biz Müslümanlar parçalanmış bir şekilde bunu hala seyretmekteyiz. 30 yıl önce Filistin mitingleri yapıyorduk. 30 yıl sonra bir şey değişmedi. Halen Filistin mitingleri yapıyoruz. Ne oldu bize değerli Müslümanlar? Üzerimizde ölü toprağı mı var? Bunu ne zaman atacağız? Ne zaman kendimize geleceğiz?" diye konuştu.

Trabzon Sivil İnsiyatifi adına konuşan Edip Sevinç ise İsrail'in bu sefer bütün canavarlıklarını gösterdiğine işaret ederek, "Çocuklar mı terörist? Kıpırdayan her şey vuruluyor. Sebep? Onlar da yarın Hamas olacaklar. Hastaneye gelen yaralılara bakılmayacak diyorlar. Askerlerine talimat veriyorlar, 'Hiçbir şeyden sorumlu olmayacaksınız.' Bunların çaresi son derece basit. Burada yazıyor Müslümanlar birleşin, mazlumlar birleşin." ifadesini kullandı.

Trabzon Sivil İnsiyatifi'nden İsrail'in Gazze'deki saldırılarına tepki

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