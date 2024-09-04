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Trabzon'un istediği Onuachu'yu İzmir ekibi Göztepe alıyor!

Emre Şen Emre Şen Mynet Spor Servisi Sorumlusu
04.09.2024 12:35
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Göztepe, Paul Onuachu transferini kısa süre içerisinde bitirmek istiyor. Trabzonspor'un yakından ilgilendiği Onuachu konusunda girişimlere başlayan İzmir temsilcisi, hafta sonuna kadar yıldız oyuncuyu duyurmaya hazırlanıyor.

Trabzon'un istediği Onuachu'yu İzmir ekibi Göztepe alıyor!
Paul Onuachu

Paul Onuachu

NİJ Nijerya
Yaş: 30 / Pozisyon Forvet
Oynadığı Takım: Southampton
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Süper Lig'de ilk 4 haftada 3 beraberlik ve 1 galibiyet alarak namağlup 6 puan toplayan Göztepe, transferde büyük oynuyor. Sarı-kırmızılılar 13 Eylül tarihinde sona erecek yaz transfer dönemi öncesi Nijeryalı santrfor Paul Onuachu'yu kadrosuna dahil etmek için harekete geçti.

HAFTA SONUNA KADAR BİTİRECEKLER

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Göztepe ile birlikte Sport Republic şirketinin yönettiği İngiltere Premier Lig temsilcisi Southampton'ın kadrosunda yer alan Onuachu için girişimlere başlayan sarı-kırmızılıların hafta sonuna kadar transferi resmiyete kavuşturacağı bildirildi.

TRABZONSPOR DA İSTİYORDU

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Türkiye'den eski takımı Trabzonspor'un da çok istediği 30 yaşındaki futbolcu, Avrupa'da transfer döneminin bitmesinin ardından rotayı yeniden Süper Lig'e çevirdi. Southampton'ın sezon başında 15 milyon Euro bonservis istediği Onuachu'nun büyük ihtimalle bir sezon daha kariyerine ülkemizde devam edeceği bildirildi. Fırsatı kaçırmak istemeyen Göztepe'nin ise Onuachu konusunda çok istekli olduğu da vurlandı. Geçen sezon Trabzonspor forması giyen deneyimli santrfor, 25 resmi maçta 17 gol atttı. Göztepe Teknik Direktörü Stanimir Stoilov, Bodrum FK maçının ardından bir forvet takviyesi yapacaklarını açıklamıştı.

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Göztepe Trabzonspor
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