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Trabzon Valiliği'den Fenerbahçe açıklaması

TRABZONSPOR HABERLERİ  | 03.02.2020 17:41 | Son Güncelleme

Trabzon Valiliği, Süper Lig'in 20. haftasında 1 Şubat Cumartesi günü Trabzonspor ile Fenerbahçe arasında oynanan müsabakanın ardından sarı-lacivertli takımın otobüsünün hava alanına gidişi sırasında silah gösterilerek taciz edildiği iddialarıyla ilgili açıklama yaptı.

Trabzon Valiliği'den Fenerbahçe açıklaması

Süper Lig'in 20. haftasında oynanan mücadelede Trabzonspor, evinde Fenerbahçe'yi 2-1 mağlup etti. Maçın ardından sarı-lacivertli takımın otobüsle Trabzon Havalimanı'na doğru gittiği sırada Trabzonspor taraftarları tarafından silah gösterilerek taciz edildiği iddia edilmişti. Trabzon Valiliği, konuyla ilgili yaptığı açıklamada, otobüs içinden çekilen söz konusu görüntülerdeki cismin silah değil, cep telefonu olduğu belirtildi.
Trabzon Valiliği'nin konuya ilişkin yazılı açıklaması şöyle:

"İlimizde, 01.02.2020 tarihinde oynanan Trabzonspor - Fenerbahçe müsabakasından sonra bazı yayın organlarında ve sosyal medya hesaplarında, alınan güvenlik önlemlerinin yetersiz olduğu, stadyumdan havaalanına gitmekte olan takım otobüsüne bir araçtan silah teşhir edildiği iddia edilmiştir.

Söz konusu iddia ile ilgili olarak yapılan incelemede, herhangi bir silah teşhirinin söz konusu olmadığı, Uluslararası Karadeniz Sahil Yolu İtfaiye Kavşağı civarında, akan trafik esnasında sadece 15 saniye süre ile takım otobüsünün yanından geçen araçta bulunan F.A. isimli vatandaşın cep telefonu ile kayıt yaptığı görülmüştür. Emniyette ifadesi alınan F.A.’nın yaptığı kayıt ile otobüsten çekilen görüntülerin aynı anda yapıldığı, iddiadaki görüntünün cep telefonu olduğu kesinlikle silah olmadığı açıkça tespit edilmiştir.

Dün olduğu gibi bugün ve gelecekte de gerçekleşecek olan bu müsabakalar üzerinden taraftarları kutuplaştırmaya, ayrıştırmaya çalışmak, spor müsabakalarının 'centilmenlik ruhuna' uygun olamayacağı gibi bu tarz girişimlerde bulunmak da kimseye fayda sağlamayacaktır."

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Anahtar Kelimeler:
Trabzonspor Fenerbahçe taciz açıklama

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