YURTHABER

  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. Trabzon
  4. Trabzon Valiliği vatandaşları şiddetli yağışlara karşı uyardı

Trabzon Valiliği vatandaşları şiddetli yağışlara karşı uyardı

26.07.2021 19:52 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Trabzon Valiliği vatandaşları şiddetli yağışlara karşı uyardı

Trabzon Valiliği, vatandaşları sel ve heyelanlara karşı uyararak, gereken tedbirlerin alınmasını istedi.

Valiliğin sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "Meteoroloji Genel Müdürlüğünden alınan bilgilere göre 27 Temmuz 2021 tarihinde ilimiz genelinde meydana gelebilecek yer yer çok kuvvetli sağanak ve gök gürültülü sağanak yağış beklendiğinden sel, su baskını, ulaşımda aksamalar, heyelan, yıldırım gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunuz, çevrenizdekileri uyarınız." ifadelerine yer verildi.

Anadolu Ajansı ve İHA tarafından yayınlanan yurt haberleri Mynet.com editörlerinin hiçbir müdahalesi olmadan, sözkonusu ajansların yayınladığı şekliyle mynet sayfalarında yer almaktadır. Yazım hatası, hatalı bilgi ve örtülü reklam yer alan haberlerin hukuki muhatabı, haberi servis eden ajanslardır. Haberle ilgili şikayetleriniz için bize ulaşabilirsiniz

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Dışarıda salata tüketenler bu tehlikeye dikkat!Dışarıda salata tüketenler bu tehlikeye dikkat!
PARTNERAşıklar sobelendi!Aşıklar sobelendi!
Trabzon'da kafası kamyonet lastiğine sıkışan ineği itfaiye ekipleri kurtardıTrabzon'da kafası kamyonet lastiğine sıkışan ineği itfaiye ekipleri kurtardı
Anahtar Kelimeler:
Trabzon

Trabzon Namaz Vakitleri 26 Temmuz Pazartesi

İmsak
03:17
Sabah
05:04
Öğle
12:33
İkindi
16:29
Akşam
19:51
Yatsı
21:31

Trabzon Nöbetçi Eczaneler26 Temmuz Pazartesi

Farabi Eczanesi
Ortahisar
Farabi Eczanesi
Ortahisar
Farabi Eczanesi
Ortahisar
Tümünü Göster
Trabzon ECZANELER
Trabzon ATM’LER

İlginizi Çekebilir

Arkadaşı için yapmıştı şimdi günde 2 bin adet üretiyor!

Arkadaşı için yapmıştı şimdi günde 2 bin adet üretiyor!

Yozgat'ta prematüre doğan 25 kilogramlık koç görenlerin dikkatini çekiyor

Yozgat'ta prematüre doğan 25 kilogramlık koç görenlerin dikkatini çekiyor

2020’nin en çok tartışılan filmleri

2020’nin en çok tartışılan filmleri

Erzincan'da trafik kazası: 1 ölü, 5 yaralı

Erzincan'da trafik kazası: 1 ölü, 5 yaralı

Büyükşehir Belediye Erzurumspor, yeni sezon hazırlıklarını sürdürdü

Büyükşehir Belediye Erzurumspor, yeni sezon hazırlıklarını sürdürdü

Konyaspor, ikinci etap kamp çalışmalarına devam ediyor

Konyaspor, ikinci etap kamp çalışmalarına devam ediyor

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.