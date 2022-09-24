Trabzon ve çevre illerde KPSS heyecanı

Trabzon ve çevre illerde Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezince (ÖSYM) 31 Temmuz'da düzenlenen oturumlarının iptal edilmesinin ardından ertelenen Kamu Personel Seçme Sınavı (KPSS) Lisans Alan Bilgisi birinci oturumu yapıldı.

Trabzon'da, 4 binada yapılan Lisans Alan Bilgisi'nin kamu yönetimi, uluslararası ilişkiler, çalışma ekonomisi ve endüstri ilişkileri testlerinden oluşan birinci oturumuna 933 kişi müracaat etti.

Adaylar, saat 10.15'te başlayan sınavda 120 sorudan oluşan testleri 150 dakikada çözmek için çaba sarf etti.

Öğleden sonra 6 binada yapılacak sınavın ikinci oturumuna ise 1262 aday müracaat ettiği öğrenildi. İkinci oturumda adaylar hukuk, iktisat ve maliye testlerini yanıtlayacak.

- Bayburt

Bayburt'taki sınav ise Bayburt Üniversitesi binalarında gerçekleştirildi.

Sınavın gerçekleştirildiği üniversite çevresinde güvenlik güçlerince tedbir alındı.

Adaylar, okul girişlerinde kimlik ve sınav giriş kağıtlarının kontrolünün ardından salonlara yönlendirildi. Birinci oturum sorunsuz tamamlandı.

Sınavın öğleden sonraki oturumu ise saat 14.45'te başlayacak ve adayların saat 14.30'dan sonra binalara girişlerine izin verilmeyecek.

Ordu, Giresun, Rize, Artvin ve Gümüşhane'de de sınav gerçekleştirildi.

