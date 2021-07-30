YURTHABER

  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. Trabzon
  4. Trabzon ve Giresun'da fındık toplanmaya sahil kesiminde 7 Ağustos'ta başlanacak

Trabzon ve Giresun'da fındık toplanmaya sahil kesiminde 7 Ağustos'ta başlanacak

30.07.2021 11:37 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Trabzon ve Giresun'da fındık toplanmaya sahil kesiminde 7 Ağustos'ta başlanacak

Trabzon ve Giresun'da fındık toplanmaya sahil kesiminde 7 Ağustos'ta başlanacağı bildirildi.

Ticaret Bakanlığı Doğu Karadeniz Gümrük ve Dış Ticaret Bölge Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, Bölge Müdürü Halil Şaşmaz başkanlığında, ilgili kurum ve kuruluş temsilcilerinin katılımıyla komisyon toplantısı düzenlendi.

Toplantıda, Trabzon il merkezi ve ilçelerinde fındık hasadının, sahil kesiminde (0-250 metre) 7 Ağustos, orta kesimde (251-500) 12 Ağustos ve yüksek kesimlerde (500 metre üzeri) 20 Ağustos'ta yapılması kararlaştırıldı.

Giresun'da ise sahil kesimde 7 Ağustos, orta kesimde 14 Ağustos, yüksek kesimlerde ise 21 Ağustos'ta hasat yapılacak.

Öte yandan, Trabzon'un her bölgesi için belirlenen hasat tarihinden 7 gün sonra, Giresun'un her bölgesi için belirlenen hasat tarihinden ise 5 gün sonra fındık ihracatına izin verilmesi kararı da alındı.

Anadolu Ajansı ve İHA tarafından yayınlanan yurt haberleri Mynet.com editörlerinin hiçbir müdahalesi olmadan, sözkonusu ajansların yayınladığı şekliyle mynet sayfalarında yer almaktadır. Yazım hatası, hatalı bilgi ve örtülü reklam yer alan haberlerin hukuki muhatabı, haberi servis eden ajanslardır. Haberle ilgili şikayetleriniz için bize ulaşabilirsiniz

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Alevler otele ulaşmıştı! Son hali görüntülendiAlevler otele ulaşmıştı! Son hali görüntülendi
PARTNER"Haydi, annemize gidelim!""Haydi, annemize gidelim!"
Sümela Manastırı'nı Kurban Bayramı'nda 8 bin 227 kişi ziyaret ettiSümela Manastırı'nı Kurban Bayramı'nda 8 bin 227 kişi ziyaret etti
Anahtar Kelimeler:
Giresun Trabzon

Trabzon Namaz Vakitleri 30 Temmuz Cuma

İmsak
03:23
Sabah
05:08
Öğle
12:33
İkindi
16:28
Akşam
19:47
Yatsı
21:25

Trabzon Nöbetçi Eczaneler30 Temmuz Cuma

İnanır Eczanesi
Ortahisar
İnanır Eczanesi
Ortahisar
İnanır Eczanesi
Ortahisar
Tümünü Göster
Trabzon ECZANELER
Trabzon ATM’LER

İlginizi Çekebilir

Kuyruğu üzerinde duran kanguru viral oldu

Kuyruğu üzerinde duran kanguru viral oldu

Çinli milyarder çiftçi 18 yıl hapse mahkum edildi

Çinli milyarder çiftçi 18 yıl hapse mahkum edildi

Milyonlarca video silindi! Yeni dönem başlıyor

Milyonlarca video silindi! Yeni dönem başlıyor

FETÖ'nün karı-koca iki mahrem imamı Keçiören'de saklandıkları evde yakalandı

FETÖ'nün karı-koca iki mahrem imamı Keçiören'de saklandıkları evde yakalandı

YKS'de AYT sözel birincisi olan Adanalı öğrenci Hasan Mert, başarıya nasıl ulaştığını anlattı:

YKS'de AYT sözel birincisi olan Adanalı öğrenci Hasan Mert, başarıya nasıl ulaştığını anlattı:

Karavanla Türkiye turuna çıkan çift, bebek haberini aldıkları İzmir'de kontak kapattı

Karavanla Türkiye turuna çıkan çift, bebek haberini aldıkları İzmir'de kontak kapattı

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.