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Trabzon Yelken İl Birinciliği müsabakaları heyecanlı yarışlara sahne oldu

TRABZON HABERLERİ  | 16.11.2020 13:15 | Son Güncelleme

Trabzon Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü ile Yelken İl Temsilciliği tarafından düzenlen Yelken İl Birinciliği müsabakalarında şampiyonlar belli oldu.

Trabzon Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü ile Yelken İl Temsilciliği tarafından düzenlen Yelken İl Birinciliği müsabakalarında şampiyonlar belli oldu. Akyazı mevkiinde yapılan ve birbirinden çekişmeli yarışlara sahne olan ve müsabakalara 30 sporcu katıldı. Veli ve sporseverlerin büyük bir heyecanla takip ettiği yarışmada dereye giren sporculara ödülleri, düzenlenen törenle verildi.
Trabzon’un deniz şehri olmasına rağmen su sporlarının fazla yaygın olmadığına dikkat çeken İl Müdürü Birdal Öztürk, “Yüzmenin yanı sıra denizden daha çok faydalanabilir, su sporlarını çeşitlendirebilir ve yaygınlaştırabiliriz. Bu konuda yeni atılımlar olacak” dedi. Yelken sporunun birçok faydası olduğunun altını çizen Öztürk, çocuklarını bu branşa yönlendiren velileri kutladı.
Denizde tek başına dalgalarla, rüzgar ve akıntı ile başarıyla mücadele eden gençlerin özgüvenlerin arttığına dikkat çeken Trabzon Gençlik ve Spor İl Müdürü Birdal Öztürk, “Kendi başına karar verme, anı yönetme, mücadele gücü, cesaret ve denge, konsantrasyon gibi birçok faydası olan yelken, bu branşla uğraşanların hızlı şekilde stratejik düşünme gücünü artırır” diye konuştu.
İki gün süren nefes kesen mücadeleler sonunda Optimist Genel’de Hasan Ali Sağlam birinci olurken, gösterdiği performansla da alkış aldı. Bu branşta Aleyna Bensu Çolak ikinci, Zeynep Sevim Kayış ise üçüncü oldu. Optimist Kızlarda Aleyna Bensu Çolak zirveyi alırken, Zeynep Sevim Kayış ikinci, Esmanur Duman da üçüncülüğü elde etti. Junior’da birinciliği Zeynep Sevim Kayış elde etti.
Yıldız ve gençlerin katıldığı yarışmalarda Laser4.7 sınıf kategorisinde Muharrem Enes Töre en iyi dereceyi yaptı ve zirvede yer aldı. Efe Mehmet Karadeniz ikinci oldu, Havvanur Duman ile Beyza Şanlı da Laser 4.7 kategorisinde üçüncülüğü de paylaştı. Laser Radial sınıfında ise Bayram Serhathan Dilli şampiyonluk kupasını aldı. Metehan Mısır ikinci, Emre Fil ise üçüncülüğü elde etti.
Dereceye giren sporculara ödülleri törenle verildi.

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