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Trabzon yerel basınından 'Oyuna gelme' başlığı

TRABZONSPOR HABERLERİ  | 28.01.2020 10:59 | Son Güncelleme

Trabzonspor-Fenerbahçe maçı öncesi Trabzon'da yayımlanan yerel gazeteler, taraftarlardan sağduyu ile takımlarına destek vermeleri çağrısı yaptı. Günebakış, Karadeniz, Taka, Karadeniz'de Sonnokta ve Kuzey Ekspres gazeteleri 'Oyuna gelme Trabzon' şeklindeki ortak başlıkla yayımlandı.

Trabzon yerel basınından 'Oyuna gelme' başlığı

Gazeteler, zirve yarışındaki Trabzonspor-Fenerbahçe karşılaşması öncesi gerilen ortamda taraftarlardan tahrik ve provokasyonlara kapılmamalarını istedi.

"KAPTAN CEMİL USTA'NIN RUHUNA YAKIŞIR BİR BİÇİMDE EFENDİLİKLE KAZANACAĞIZ"

Fenerbahçe cephesinden maç öncesi yapılan açıklamalara değinilen haberde, taraftarlardan tahrik ve provokasyonlara kapılmamaları istenilerek, özetle şu ifadelere yer verildi:

"Bizler oyuna gelmeyeceğiz. Bu oyunun bir parçası da olmayacağız. Trabzonspor ailesi tahrik ve provokasyon girişimi karşısında sağduyusunu koruyacak. Sadece 90 dakika boyunca takımını destekleyecek, takımını ateşleyecek, takımının performansına odaklanacak. Saha içinde ve dışında kenetlenerek gücünü pekiştiren Trabzonspor'umuz bu maçta alnının akıyla sonuca ulaşacaktır. Ne maçın öncesinde ne de maç boyunca kaosa ve kavgaya geçit yok. Henüz ligde oynayacağımız 15 maç varken, bir sonraki maçları riske atacak eylemler tribünlerde olmayacak. Çıkacağız, oynayacağız, Kaptan Cemil Usta'nın ruhuna yakışır bir biçimde efendilikle kazanacağız."

(AA)

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