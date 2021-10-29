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Trabzon'da 100. Yıl Balıkçı Barınaklarında yangın çıktı

29.10.2021 00:57 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Trabzon'da 100. Yıl Balıkçı Barınaklarında yangın çıktı

Trabzon'un Ortahisar ilçesinde bulunan 100. Yıl Balıkçı Barınaklarında çıkan yangında 3 barınak kullanılamaz hale geldi.

Alınan bilgiye göre, ilçedeki balıkçı barınaklarında henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

Çevredekilerin durumu bildirilmesi üzerine olay yerine çok sayıda itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi.

Yangın, itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle söndürüldü, ardından soğutma işlemi yapıldı.

Yangında 3 barınak kullanılamaz hale geldi.

Öte yandan yangın sırasında barınaklarda kimsenin olmadığı öğrenildi.

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