Trabzon'da "12. Uluslararası Sanat Günleri" başladı

Kültür ve Turizm Bakanlığının katkısıyla Trabzon Sanatevi tarafından düzenlenen "12. Uluslararası Sanat Günleri" başladı.

Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Atilla Ataman, Trabzon Sanatevi'nde düzenlenen açılış töreninde yaptığı konuşmada, sanat günlerine katılan dost ve kardeş ülkelerin sanatçılarına teşekkür etti.

Ortahisar Belediye Başkanı Ahmet Metin Genç de Atatürk'ün sanata ve sanatçıya önem veren kişiliğe sahip olduğunu belirterek, Sanat Günleri'nin 12 yıldır düzenlenmesinde emeği geçenlere teşekkürlerini iletti.

Trabzon Sanatevi Başkanı Adnan Taç da sanatın tüm renklerini bir araya getiren Uluslararası Sanat Günleri'ni daha kapsamlı ve uzun soluklu düzenlemek istediklerini vurgulayarak, "Bu konuyu kentimizin sahiplenmesini istiyoruz. Trabzon Sanatevi, Trabzon'un kültür ve sanatla donanmış gerçek yüzünü ortaya çıkarma gayreti içindedir. Sanat Günleri'ne katılan sanatçılarımıza teşekkür ediyorum." diye konuştu.

Konuşmaların ardından Trabzon Valisi İsmail Ustaoğlu, Ataman, Genç ve beraberindekiler, Sanatevi'nin bahçesinde bulunan stantları gezerek el sanatları ürünleriyle ilgili bilgi aldı.

Büyükşehir Belediyesi Mehteran Takımı'nın konser verdiği açılış törenine İran İslam Cumhuriyeti Trabzon Başkonsolosu Hossein Saberi ve sanatçılar da katıldı.

Türkiye'nin yanı sıra Afganistan, Azerbaycan, İran, KKTC ve Özbekistan'dan sanatçıların yer aldığı etkinlik kapsamında resimle el sanatları sergileri, dinleti, söyleşi, imza günü, film gösterimi, konser gibi programlar organize edilecek.

12. Uluslararası Sanat Günleri, 12 Haziran'da sona erecek.

