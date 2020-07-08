Trabzon'da 130 milyon liralık içme suyu projesinde ilk kazma 10 gün içinde vurulacak

Trabzon'da, 130 milyon lira bütçeli Ortahisar İçmesuyu Temini Projesi'nde ilk kazma on gün içerisinde vurulacak.

Trabzon Büyükşehir Belediye Meclisi'nin temmuz ayı ilk toplantısı, Büyükşehir Belediye Başkanı Murat Zorluoğlu'nun başkanlığında gerçekleştirildi.

Zorluoğlu, gündem maddelerine geçmeden önce belediyenin yaptığı çalışmalar hakkında meclis üyelerini bilgilendirdi.

Trabzon için önemli çalışmalardan olan Ortahisar İçmesuyu Temini Projesine değinen Zorluoğlu, "565 kilometrelik içme suyu hattının bütünüyle yenilendiği AB projesinin yaklaşık 17 milyon avro sözleşme bedeli bulunmaktadır. Bunun yüzde 60'ı AB hibesi olarak, yüzde 24'üne yakınını Büyükşehir Belediyesine bağlı TİSKİ ödeyecek. Kalanını da Çevre ve Şehircilik Bakanlığı bütçelerinden ödeyecekler. Bir hafta, on gün içinde ilk kazmayı vuracağız." diye konuştu.

Zorluoğlu, projenin detayları hakkında da bilgilendirmede bulunarak, "Proje kapsamında yaklaşık 565 kilometre içme suyu şebeke borusu döşenecek, 25 bin 900 abone bağlantısı sağlanacak, 259 kilometre abone bağlantısı borusu döşenecek, 16 akış ölçme odası, 7 bakiye klor ölçüm odası, yatay delgi ile 253 metre kara yolu geçişi, 477 metre askıda köprü geçişi, 1312 yangın musluğu yapılması planlanıyor." ifadesini kullandı.