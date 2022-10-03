Trabzon'da "2021 Yılı Başarılı Gazeteciler Yarışması" ödül töreni düzenlendi

Trabzon Gazeteciler Cemiyeti (TGC) tarafından düzenlenen "2021 Yılı Başarılı Gazeteciler Yarışması"nın ödül töreni düzenlendi.

Vali İsmail Ustaoğlu, Hamamizade İhsan Bey Kültür Merkezi'ndeki törende yaptığı konuşmada, gazeteciliğin zor bir meslek olduğunu söyledi.

Gazetecilerin gece gündüz, yağmur kar demeden habercilik anlayışı içerisinde görev yaptığını dile getiren Ustaoğlu, ödüle layık görülen basın mensuplarını tebrik ederek, etkinliğin düzenlenmesinde emeği geçen TGC yönetimine teşekkür etti.

AK Parti Trabzon Milletvekili Salih Cora da Trabzon basınının Trabzon şehri gibi kadim bir kültüre sahip olduğunu vurgulayarak, şunları kaydetti:

"Tarihi bir geçmişi vardır. Birçok gazeteci yetiştirmiş ama en önemlisi TGC mensubu olan gazetecilerin her zaman şehrin bir mihmandarı olması şehrin gerçeklerine ayna tutması, siyasete ve toplumun sorunlarına karşı objektif, tarafsız ölçülü yayınlar yaparak bizlere de katkı sağlamasıyla birlikte gerçekten Trabzon'un ya da bölgemizin değil, ülkemizin güzide kurumlarından bir olmuştur. "

Büyükşehir Belediye Başkanı Murat Zorluoğlu, TGC'nin önemli bir cemiyet olduğunu belirterek, "Gazeteci arkadaşlarımızın aralarındaki birlik ve beraberliği dayanışmayı çok üst düzeye çıkaracağına inandığımız bu tür organizasyonların meslek adına örnek organizasyonlar olduğunu ifade ediyorum." dedi.

TGC Başkanı Ersen Küçük ise TGC olarak 12 yerel ve bölgesel gazete, 7 yerel ve ulusal televizyon, internet siteleri, 6 yaygın ajans ve gazeteyi temsil ettiklerini ifade ederek, bu kurumlarda çalışan meslektaşlarının sorunlarını her platformda dile getirerek, çözüm aradıklarını söyledi.

Küçük, başarı ödüllerinin bu yılda 16 dalda sahiplerini bulduğunu anlatarak, "Gazeteciliğin zevkli olduğu kadar çok zor bir meslek olduğunu biliyoruz. Okuyucuların, izleyicilerin ve dinleyicilerin dünyayı algılamasına yardımcı olmak onların düşünce, kanaat ve yaşam biçimlerine değişiklik yapılmasına katkıda bulunmak çok değerli ama bir o kadar da sorumluluk getirmektedir." diye konuştu.

Ustaoğlu konuşmaların ardından TGC'nin eski başkanlarından merhum Ziyad Nemli adına verilen "Ziyad Nemli Büyük Ödülü"nü, Anadolu Ajansından emekli gazeteci ve Trabzonspor Kulübü yönetim kurulu basın danışmanı Murat Taşkın'a takdim etti.

Milletvekili Cora, "Jüri Özel Ödülü"nü İHA muhabiri Bekir Koca'ya, İl Jandarma Komutanı Tuğgeneral Adem Şen de "Sanat Ödülü"nü Şükrü Üçüncü'ye verdi.

"Sporda onurlandıranlar" ödülleri Trabzonspor Kulübü Başkanı Ahmet Ağaoğlu ve olimpiyat şampiyonu boksör Busenaz Sürmeneli'ye verildi. Başkan yardımcısı Zeyyat Kafkas, Ağaoğlu'nun yerine ödülü Başkan Zorluoğlu'dan aldı.

Kafkas, "Biz her zaman söylüyoruz, güçlü bir Trabzonspor için güçlü bir Trabzon basını olmazsa olmaz. Bunun da en canlı örneğini bir önceki yıl yakaladığımız başarıda gördük. Camia olarak bizlikte hareket ettiğimiz zaman Trabzon şehrinin yeri her zaman zirvedir." dedi.

Sürmeneli ise yayınladığı video ile Avrupa Şampiyonası müsabakalarına hazırlandığı için programa katılamadığını belirterek, ödül için teşekkür etti.

"Kedi Lolipop Tayfanın Yol Arkadaşı" haberi ile "Televizyon Görüntü" dalında ödüle layık görülen Anadolu Ajansı (AA) kameramanı Hasan Taşcan'a ödülünü Akçaabat Belediye Başkanı Osman Nuri Ekim takdim etti.

Meslekte 20 yıl ve üzerinde hizmet veren 33 gazeteciye ise "Hizmet Ödülü" verilirken AA ulaştırma görevlisi Volkan Alemdar da ödülünü Zorluoğlu'dan aldı.

Yılın girişimci iş adamları ödüllerini ise Sebahattin Arslantürk, Halis Güneş, Mehmet Çelebi, Servet Mete, Hasan Yazıcı, Hüseyin Koç, Mehmet Çelebi, Ekrem Sağlam ve Tahsin Yayla aldı.

Törende ödüle layık görülen gazetecilere plaketlerini veren ilçe belediye başkanları, kamu kurum müdürleri, siyasi parti temsilcileri ve sivil toplum örgütü temsilcileri de konuşma yaparken, ödül alan basın mensupları da katılımcılarla duygularını paylaştı.

Yarışmada ödül almaya layık görülen isimler şu şekilde:

Gazete Haber - Nurullah Orhan Cabri (Demirören Haber Ajansı)

Gazete Haber - Bahattin Baştürk (Taka Gazetesi)

Araştırma-İnceleme Haber - Merve Altuncu (Sonnokta Gazetesi)

İnternet Haber - Serkan Kılınç (61 Saat)

Haber Fotoğrafı - Aleyna Keskin (Demirören Haber Ajansı)

Televizyon Haber - Selçuk Başar (Demirören Haber Ajansı)

Televizyon Görüntü - Hasan Taşcan (AA)

Televizyon Röportaj - Fatih Ayaz (TRT)

Haber Mizanpaj - Elif Yasemin Aydoğan (Karadeniz Gazetesi)

Spor Mizanpaj - Enes Aydın (Sonnokta Gazetesi)

Spor Haberi - Kamil Anahar (Kuzey Ekspres Gazetesi)

Spor Fotoğrafı - Gökmen Özağcı (Sonnokta Gazetesi)

Spor Röportaj - Ali Osman Yörük (Kuzey Ekspres Gazetesi)

Televizyon Spor Haberi - Selay Saykal (Demirören Haber Ajansı)

Spor Köşe Yazısı - Erdoğan Bekar (Günebakış Gazetesi)

İnternet Röportaj - Okan Çıtlak (Haber 61)

