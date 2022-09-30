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Trabzon'da 21 aylık SMA hastası Egemen'in tedavisi için kermes düzenlendi

30.09.2022 15:30 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Trabzon'da 21 aylık SMA hastası Egemen'in tedavisi için kermes düzenlendi

Trabzon'da 21 aylık SMA hastası Egemen'in tedavisi için kermes düzenlendi

Trabzon'da, SMA TİP 1 hastası Egemen Öztürk bebeğin tedavisi için kermes düzenlendi.

Ortahisar Belediye Binası önünde, belediyenin desteğiyle yapılan kermeste, gönüllülerce temin edilen tekstil ve gıda ürünleri, el yapımı oyuncaklar ve yiyecekler satışa sunuldu. Ürünlerin satışından elde edilecek gelir 21 aylık Öztürk'ün tedavisinde kullanılacak.

Kermes alanını gezerek gönüllülerle sohbet eden Ortahisar Belediye Başkanı Ahmet Metin Genç, herkesi Öztürk'ün tedavisi için kermese katılmaya davet etti.

Genç, mübarek cuma gününde stantları açtıklarını söyleyerek, "Güzel de gidiyor. İnşallah, güzel bir katkı sağlayacağız. 5 Ekim'de de bağış kampanyası düzenleyeceğiz. Burada kadınlarımızın hem katkılarını hem de duyarlılıklarını gördük. Çok mutlu olduk, kadınlarımıza teşekkür ediyorum. Hep birlikte bir cana katkı sağlayacağız, inşallah." dedi.

Öztürk için geçen yılın ocak ayından itibaren Trabzon Valiliğinin izniyle düzenlenen bağış kampanyalarında bebeğin tedavi giderinin yüzde 72,5'lik kısmı toplandı.

Süren kampanyalarla bebeğin tedavi masrafının kalan 481 bin 250 avroluk kısmının toplanması amaçlanıyor.​​​​​​​

Trabzon'da 21 aylık SMA hastası Egemen'in tedavisi için kermes düzenlendi

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