Trabzon'da 25 bin 500 paket kaçak sigara ele geçirildi

Trabzon'da düzenlenen kaçakçılık operasyonunda 25 bin 500 paket sigara ele geçirildi.

İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, ülkeye yasa dışı yöntemlerle sokulduğu tespit edilen tütün, tütün mamulleri ve mükerrer bandrolsüz ürünlerin yakalanmasına yönelik operasyon düzenledi.

Operasyon kapsamında bir tırda arama yapan ekipler, 25 bin 500 paket gümrük kaçağı sigara ele geçirdi.

Şüpheli E.M. gözaltına alındı.

