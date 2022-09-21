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Trabzon'da 3 düzensiz göçmen yakalandı

21.09.2022 15:23 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Trabzon'da 3 düzensiz göçmen yakalandı

Trabzon'da 3 düzensiz göçmen yakalandı, 1 kişi göçmen kaçakçılığı iddiasıyla gözaltına alındı.

İl Emniyet Müdürlüğü Göçmen Kaçakçılığı ve Hudut Kapıları Şube Müdürlüğünce yapılan çalışmalarda, ülkeye yasa dışı yollarla giriş yaptığı tespit edilen yabancı uyruklu N.Z, N.M. ve İ.M. yakalandı.

Bu kişilere aracılık ettiği belirlenen A.Ç. ise göçmen kaçakçılığı suçundan gözaltına alındı.

Düzensiz göçmenlerin gerekli işlemlerin ardından sınır dışı edileceği, gözaltındaki şüphelinin ise emniyetteki işlemlerinin sürdüğü belirtildi.

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Gözaltı Trabzon

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