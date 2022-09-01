Trabzon'da 3 gündür aranan kişinin cansız bedeni bulundu

Trabzon'un Ortahisar ilçesinde üç gün önce kayıp ihbarı yapılan kişi, göğsünden silahla vurulmuş halde ölü bulundu.

İlçeye bağlı Yalıncak Mahallesi'nde bir kişinin cansız bedeniyle karşılaşan vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Çevrede güvenlik önlemi alan polis ekiplerinin yaptığı çalışmada bu kişinin göğsünden silahla vurulduğu, cesedin 3 gün önce kaybolan 47 yaşındaki E.S'ye ait olduğu belirlendi.

E.S'nin cenazesi, incelemenin ardından Trabzon Adli Tıp Kurumuna sevk edildi.

