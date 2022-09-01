Trabzon'da 3 gündür aranan kişinin cansız bedeni bulundu

Trabzon'un Ortahisar ilçesinde üç gün önce kayıp ihbarı yapılan kişi, göğsünden silahla vurulmuş halde ölü bulundu.
İlçeye bağlı Yalıncak Mahallesi'nde bir kişinin cansız bedeniyle karşılaşan vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.
Çevrede güvenlik önlemi alan polis ekiplerinin yaptığı çalışmada bu kişinin göğsünden silahla vurulduğu, cesedin 3 gün önce kaybolan 47 yaşındaki E.S'ye ait olduğu belirlendi.
E.S'nin cenazesi, incelemenin ardından Trabzon Adli Tıp Kurumuna sevk edildi.
Anadolu Ajansı ve İHA tarafından yayınlanan yurt haberleri Mynet.com editörlerinin hiçbir müdahalesi olmadan, sözkonusu ajansların yayınladığı şekliyle mynet sayfalarında yer almaktadır. Yazım hatası, hatalı bilgi ve örtülü reklam yer alan haberlerin hukuki muhatabı, haberi servis eden ajanslardır. Haberle ilgili şikayetleriniz için bize ulaşabilirsiniz