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Trabzon'da 43 kilometrelik Güney Çevre Yolu'nun temeli 1 Mayıs'ta atılacak

20.04.2023 11:42 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu, Trabzon'da yapılacak 43 kilometrelik Güney Çevre Yolu'nun 1 Mayıs'ta düzenlenen törenle temelinin atılacağını söyledi.

AK Parti Trabzon milletvekili adayı olan Bakan Karaismailoğlu, AK Parti Trabzon Milletvekili Salih Cora ve Karayolları Genel Müdürü Abdulkadir Uraloğlu ile birlikte, Akçaabat'tan ve Arsin'e kadar olan 43 kilometrelik Güney Çevre Yolu'nun yapımına başlanan 16 kilometrelik ilk etabında incelemelerde bulundu.

Akçaabat ilçesine bağlı Mersin Mahallesi'nde başlayan proje hakkında Uraloğlu'ndan bilgi alan Karaismailoğlu, salı günü müjdesini verdiği Güney Çevre Yolu'nun ilk etabında çalışmalara başladıklarını belirterek, "İnşallah 1 Mayıs itibarıyla ilk aşaması olan Karadeniz Sahil Yolu'ndan ayrılan kesimindeki çalışmaların temelini atacağız." dedi.

Projeyle Karadeniz Sahil Yolu trafiğinin rahatlayacağının altını çizen Karaismailoğlu, "Trabzon Güney Çevre Yolu, 43 kilometre uzunluğunda Akçaabat ilçe girişinden başlayıp Arsin ilçesine kadar uzanan devasa bir proje. Karadeniz Sahil Yolu'nu oldukça rahatlatacak, bölgemizdeki trafik sıkışıklığını ortadan kaldıracak çok kıymetli bir iş. Yıllardır konuştuğumuz ve altyapısını yaptığımız projelerini hazırladığımız önemli bir işimiz. 43 kilometrelik Güney Çevre Yolu'nun birinci etabı olan 16 kilometrelik kısmın çalışmalarına başlamış bulunmaktayız." ifadelerini kullandı.

"İnşallah bu projelerimiz ve diğer mega projelerimizle birlikte Trabzon şahlanacak, Türkiye şahlanacak." diyen Karaismailoğlu, konuşmasını şöyle sürdürdü:

"Ülkemizin önünde çok büyük güzellikler var. Hep birlikte el ele vereceğiz. Trabzon, bütün ilçelerimizle birlikte inşallah Türkiye'nin parlayan yıldızı olmaya devam edecektir. Bundan kimsenin şüphesi olmasın. Sayın Cumhurbaşkanımızın liderliğinde son 20 yılda yaptığımız bu büyük işler inşallah üstünü daha da taçlandıracak, devam edecektir. Bugüne kadar yaptıklarımız yapacaklarımızın teminatıdır. Güçlü Büyük Türkiye yolunda 2053 planlarını yapan büyük Türkiye yolunda Trabzon da hak ettiği yatırımların daha fazlasını alacaktır. Sonucunda Trabzon kazanacak, Türkiye kazanacak. Trabzon büyüdükçe Türkiye daha hızlı büyüyecek. Hep birlikte uluslararası koridorların kesişimindeki Trabzon, Türkiye'nin, Karadeniz'in lider şehirlerinden birisi olmaya devam edecektir. 1 Mayıs Pazartesi günü Akçaabat Mersin Mahallesi'nde Güney Çevre Yolu'nun açılışına bütün Trabzonluları bekliyoruz."

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Anahtar Kelimeler:
Trabzon ulaştırma ve altyapı bakanı adil karaismailoğlu

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