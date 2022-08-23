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Trabzon'da 5. kattan düşen işçi ağır yaralandı

23.08.2022 17:49 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Trabzon'da 5. kattan düşen işçi ağır yaralandı

Trabzon'da çalıştığı inşaatın 5'inci katından düşen işçi ağır yaralandı.

Ortahisar ilçesine bağlı Çukurçayır Mahallesi'ndeki inşaatta çalışan C.B. (51), 5'inci kattan zemine düştü.

Ağır yaralanan C.B, ihbar üzerine olay yerine gelen sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından KTÜ Farabi Hastanesi'ne sevk edildi.

Kazayla ilgili başlatılan soruşturma sürüyor.

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