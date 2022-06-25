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Trabzon'da 64 yaşındaki kadın ikisi de yatalak olan annesi ve kız kardeşine bakıyor

25.06.2022 13:28 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Araklı ilçesinde yaşayan Emine Yılmaz, yatağa bağımlı 87 yaşındaki annesi ve doğuştan zihinsel engelli 60 yaşındaki kız kardeşinin bakımını yapıp bir an olsun onları yalnız bırakmıyor - Yetkililerden evlerinin yolu ve tekerlekli sandalye için yardım isteyen Emine Yılmaz: - "Zorlanıyorum ancak yanımda olmaları sayesinde de yalnız kalmıyorum"

TUĞBA YARDIMCI - Trabzon'un Araklı ilçesi kırsalında yaşayan Emine Yılmaz, yaklaşık 13 yıldır yatağa bağımlı annesi ve doğuştan zihinsel engelli kız kardeşiyle hayat mücadelesi veriyor.

Eşini 34 yıl önce Maçka'da çalıştığı taş ocağında meydana gelen iş kazasında kaybeden 64 yaşındaki Yılmaz, iki oğluyla hayata tutundu.

Çocukları başka şehirlerde yaşayan 4 torun sahibi kadın, yaşamını doğup büyüdüğü Araklı ilçesine bağlı Yeşilyurt Mahallesi'nin Ziya Gökalp Kümeevleri mevkisindeki evlerinde sürdürüyor.

Bel ve bacaklarındaki rahatsızlık nedeniyle hareket ederken sıkıntı yaşayan Yılmaz, buna rağmen ikisi de yatalak olan 87 yaşındaki annesi Hediye ve 60 yaşındaki kız kardeşi Ayşe Özdemir'in bakımını üstlendi.

Emine Yılmaz'ın, doğuştan zihinsel engelli ve yatağa bağımlı şekilde hayatını sürdüren kız kardeşi Ayşe Özdemir'e, 13 yıl öncesine kadar annesi Hediye Özdemir bakıyordu.

Yılmaz, ilerleyen yaşı dolayısıyla çeşitli sağlık sorunları ortaya çıkan annesi yürüyemez hale gelince, ikisine de kendi evinde bakmaya başladı.

- "İstemem ona bir şey olsun, o benim canımdır ama arada da yoruluyorum"

Emine Yılmaz, AA muhabirine, hayatının her döneminin çeşitli zorluklarla mücadele ederek geçtiğini anlattı.

Çocukluğundan itibaren bağ bahçe işlerinde çalıştığını belirten Yılmaz, sağlık sorunlarına rağmen bu yaşında bile hayat mücadelesine devam ettiğini söyledi.

Yılmaz, hayatın kendisi için hiç kolay olmadığının altını çizerek, 8 yıllık evli iken eşinin vefat ettiğini, iki çocuğunu tek başına büyüttüğünü dile getirdi.

Zihinsel engelli kız kardeşinin bakımını uzun yıllar annesinin üstlendiğini, o da hastalanınca ikisine de yaklaşık 13 yıldır kendisinin baktığını ifade eden Yılmaz, zaman zaman zorlandığını ancak yanında olmaları sayesinde de yalnız kalmadığını vurguladı.

Yılmaz, evleri yaz kış soğuk olduğu için sabah uyandığında ilk iş olarak sobayı yaktığını kaydederek, "Sonra Ayşe uyanır onu değişirim, bir şeyler hazırlarım yeriz. Günde 3-4 sefer üstünü değişiyoruz. Yemek, ev işleri derken akşam olur, böyle günler geçiyor. 12-13 senedir burada, ondan önce annem idareten bir şeyler yapıyordu. İyice düşünce buraya geldi." dedi.

Annesinden çok kız kardeşi ile uğraştığını vurgulayan Yılmaz, "Bebek gibi değiştireceksin, yedireceksin, içireceksin. Allah'ım devletimize zeval vermesin, sakatlık ve bakım parası alıyoruz, ihtiyaçları karşılamaya çalışıyoruz." diye konuştu.

Yılmaz, hastaya, ihtiyacı olana birilerinin göz kulak olması gerektiğine dikkati çekerek, "Burada olması iyi, hiç olmasa 'kavga' yapıyoruz akşama kadar. İstemem ona bir şey olsun, o benim canımdır ama arada da yoruluyorum." ifadelerini kullandı.

Emine Yılmaz, aynı mahallede ikamet eden kardeşinin eşinin ev işlerinde, annesinin ve kız kardeşinin bakımında kendisine yardımcı olduğunu belirterek, çocuklarını ziyarete gittiğinde ise annesi ve kız kardeşine, diğer kardeşlerinin baktığını anlattı.

Evlerine, arazinin iç kısmında kaldığı için patika yoldan yaya ulaşabildiklerini, bu nedenle de büyük sıkıntı yaşadıklarını belirten Yılmaz, yetkililerden yol ve tekerlekli sandalye konusunda yardım istedi.

Yılmaz, annesini bir şekilde komşularının yardımıyla araç yoluna kadar çıkartabildiklerini ancak kız kardeşini kilosu dolayısıyla taşıyamadıklarını, bir çuvalın üzerine oturtarak eğimli arazinin aşağısındaki alt yola kadar çekmek zorunda kaldıklarını, eve getirirken de çok sıkıntı yaşadıklarını dile getirdi.

Evlerine kadar yol açılması durumunda büyük bir sorununun ortadan kalkacağına işaret eden Yılmaz, buradan tekerlekli sandalye yardımıyla kolaylıkla taşıyabileceklerini sözlerine ekledi.

- "Ben kendimi düşünmüyorum, onu düşünüyorum benden sonra..."

Anne Hediye Özdemir ise ömrünün bağda bahçede ağır işlerde çalışmakla geçtiğini söyledi.

Yıllarca hasta olan kayınvalidesine ve eşine baktığını anlatan Özdemir, yaş ilerleyince kendisinin de bakıma ihtiyaç duyduğunu ifade etti.

Uzun yıllardır kapının önüne kadar bile çıkamadığını belirten 8 çocuk annesi Özdemir, "Ömür çok çabuk geçiyor, sanki bugün gibi. Öyle geldik, gittik, bir şey anlamadık. Öteki tarafta Allah'ım inşallah yardım eder bize." dedi.

Özdemir, "Bize Emine bakıyor, dermanı olsa bakacak da zavallı oturup kalkamıyor, gene de bir şeyler ediyor, Allah kuvvet versin." ifadesini kullandı.

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