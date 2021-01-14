Trabzon'da 7 bina ve 2 samanlığın hasar gördüğü yangınla ilgili çalışmalar sürüyor

"15-20 dakikada tüm evler alevler içinde kaldı. İtfaiyemiz, herkes elinden geleni yaptı ama kurtaramadık. Allah'ıma şükür can kaybımız yok, tesellimiz odur. Maddi hasarımız büyük. Valimiz, Belediye Başkanımız hemen geldi. Tüm yetkililer seferber oldu. Allah razı olsun, hepsi elinden geleni sundular, sunmaya devam ediyorlar. Devletimiz var olsun. Acil olarak ihtiyaçlarımızı gideriyorlar. Bunun altından kalkacağız hep birlikte. Hasar tespit çalışması yapıldı. Ankara'dan İçişleri Bakanımız konteyner gönderdi. Şu an yolda. 9 konteyner gelecek. Bir yer tespit ettik, oraya kuracağız. Yanan evler de yeniden yapılacak."

Yangın sırasında çok şiddetli bir rüzgar olduğunu belirten Kotaman, şöyle devam etti:

Trabzon'un Aralıklı ilçesine bağlı Taşgeçit Mahallesi'nde 7 bina ve 2 samanlığın büyük hasar gördüğü yangınla ilgili hasar tespit çalışmaları ve yardım faaliyetleri devam ediyor.

Evi yanan Hatice Hira, yangın sırasında evde olduğunu ifade ederek, "Yukarıdan ateşleri, yangını gördük. Bir anda alevler aşağı doğru inip evleri sardı. Evlerimiz hep yandı, perişanız. Sadece bizim evimiz değil, komşularınki de yandı." diye konuştu.

Muhammet Hira da çalıştığı için yangın sırasında evde olmadığını kaydederek, "Neden çıktığını tam olarak bilmiyoruz ama rüzgarla yayılmış. Biz o saatte çarşıdaydık, çalışıyorduk. Duyunca hemen köye geldik. Geldiğimizde zaten büyük bölümü kül olmuştu." dedi.

- "Devletimiz var olduktan sonra bunları da atlatırız"

Köy sakinlerinden Raşit Gündoğdu ise karşı mahallede oturduğunu ve yangını fark edince hemen akrabalarını arayıp haber verdiğini söyledi.

Gündoğdu, "Kıvılcımları gördüm. Hemen telefon edip akrabalarıma, diğer vatandaşlara haber verdim. 'Dışarı çıkın, yanacaksınız' dedim.' Onlar dışarı çıktı. Sonra ateşin samanlığa düşmesiyle burası patladı. Evin girişi kapandı. Kendilerini dışarı zor attılar. Zaten yaşlılardı. Hayvanları da yanmaktan kurtardılar. İtfaiye gelene kadar burası alev topuna döndü. Sonra hemen yan taraftaki evdekileri ve hayvanları kurtardık. Ateşler, kıvılcımlar bir kilometre öteye kadar gitti." diye konuştu.