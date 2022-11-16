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Trabzon'da 87'nci Alay anısına denize çelenk bırakıldı

16.11.2022 13:51 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Trabzon'da, İstanbul'un işgalini durdurmak amacıyla 16 Kasım 1912'de harekete geçen 87'nci Alay şehitleri anısına denize çelenk bırakıldı.

Trabzon'da 87'nci Alay anısına denize çelenk bırakıldı

Anma etkinlikleri kapsamında, bando takımı eşliğinde Kale Park önünden başlayarak Trabzon Limanı'na kadar yürüyüş gerçekleştirildi.

Yürüyüş sonunda, 87'nci Alay şehitleri anısına, denize çelenk bırakıldı.

Ortahisar Belediye Başkanı Ahmet Metin Genç, yaptığı açıklamada, "Bu toprakları bize bağımsız vatan toprağı olarak bırakan dedelerimizin mücadelesini anmak ve onları anlamak bizler için hem günümüzün sorumluluğu hem de geleceğimize, gelecek nesillere devredeceğimiz bir sorumluluk." dedi.

İstanbul'un işgali sırasında 16 Kasım 1912'de Trabzon'dan 511 kahramanın "Gülcemal" vapuruyla yola çıktığını hatırlatan Genç, "Cennet mekan olsunlar inşallah. Göğüslerini siper ederek taarruzu geciktiriyorlar. İstanbul bir anlamda işgalden kurtarılmış oluyor. Çok büyük bir mücadele. Kalepark'ta toplanmış ve oradan yürüyerek bir düğüne gidercesine vatanı korumak için böyle güle oynaya gitmişler ama göğüslerini siper ederek bu toprakları bize bağımsız bir vatan yurdu olarak bırakmışlar. " ifadelerini kullandı.

Etkinliğe, Trabzon Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Atilla Ataman, Garnizon Komutanı Albay Erdem Canpolat, Tugay Komutan Vekili Murat Yetim, MHP İl Başkanı Bekir Sıtkı Tarım, AK Parti Ortahisar İlçe Başkanı Selahattin Çebi, Trabzon Liman İşletmeciliği AŞ Genel Müdürü Muzaffer Ermiş, Trabzon Şehit Aileleri Derneği Başkanı Şeref İşler, Karadeniz Yazarlar Birliği Trabzon Şube Başkanı Sebahattin Saruhan, Piri Reis Denizcilik Vakfı Başkanı Vehbi Koç, sivil toplum kuruluşlarının temsilcileri ve vatandaşlar katıldı.

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