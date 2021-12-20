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Trabzon'da alkol zehirlenmesi şüphesiyle 4 kişi tedavi altına alındı

20.12.2021 19:08 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Trabzon'da alkol zehirlenmesi şüphesiyle 4 kişi tedavi altına alındı

Trabzon İl Sağlık Müdürü Hakan Usta, kentte alkol zehirlenmesi şüphesiyle 1'i yoğun bakımda 4 kişinin tedavi altına alındığını bildirdi.

Usta, yaptığı yazılı açıklamada, İstanbul ve İzmir başta olmak üzere farklı illerde son günlerde alkol zehirlenmeleri vakalarının yaşandığını, Trabzon ve çevre illerde de benzer durumların görüldüğünü belirtti.

Alkol zehirlenmesine maruz kalanların KTÜ Tıp Fakültesi Farabi Hastanesinde tedavisine başlandığını vurgulayan Usta, şunları ifade etti:

"1'i yoğun bakımda olmak üzere 4 kişinin takip ve tedavisine devam edilmektedir. Vakalarla ilgili yapılan saha çalışmasında tüketilen ürünlerin çoğunlukla internet üzerinden sipariş edilme yolu ile temin edildiği bilgisine ulaşılmıştır. Tüketicilerden, internet üzerinden veya kontrol dışı yollarla temin edilen alkollü ürünleri kullanmamaları konusunda hassasiyet göstermelerini rica ederim."

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