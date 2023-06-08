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Trabzon’da araç köy yolundan karayoluna düştü: 3 yaralı

08.06.2023 13:23 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Trabzon’un Beşikdüzü ilçesinde bugün meydana gelen kazada aynı aileden 3 kişi yaralandı.

Trabzon’da araç köy yolundan karayoluna düştü: 3 yaralı

Kaza Şalpazarı-Beşikdüzü karayolunun 11. kilometresinde meydana geldi. Alınan bilgiye göre, Davut Faiz idaresindeki 61 PD 786 plakalı pikap, Çıtlaklı-Akçiriş Grup yolu üzerinde ilerlerken sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu yamaçtan yuvarlanarak Beşikdüzü-Şalpazarı karayoluna düştü. Yola aracın düştüğünü gören çevredeki vatandaşların 112’ye yaptığı çağrı üzerine bölgeye çok sayıda ambulans ve jandarma görevlisi gelirken, kazada sürücü Davut Faiz ile eşi Saniye ve kızı Sevinç Faiz yaralandı.

Kazanın ardından yaralılar ambulanslarla Vakfıkebir ve Haçkalı Baba Devlet Hastaneleri’ne kaldırılarak tedavi altına alındı. Kazayla ilgili inceleme sürüyor.

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