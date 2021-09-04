YURTHABER

  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. Trabzon
  4. Trabzon'da ayağını camdan çıkararak araç kullanan kamyon sürücüsü kameralara yansıdı

Trabzon'da ayağını camdan çıkararak araç kullanan kamyon sürücüsü kameralara yansıdı

04.09.2021 18:46 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Trabzon'da ayağını camdan çıkararak araç kullanan kamyon sürücüsü kameralara yansıdı

Trabzon'da, bir kamyon sürücüsünün ayağını camdan sarkıtarak araç kullanması kameralara yansıdı.

Karadeniz Sahil Yolu'nda sürücünün seyir halindeyken ayağını kamyonun camından sarkıtarak yoluna devam etmesi, diğer sürücüler tarafından görüntülendi.

Seyir halindeki kamyon, vatandaşların görüntülerle birlikte ihbarı üzerine İl Emniyet Müdürlüğü ekiplerince durduruldu.

Sürücüye, ihbara konu ihlal ve araçta bulunan eksiklikler nedeniyle idari para cezası ile trafik ceza puanı işlemi uygulandı.

İl Emniyet Müdürlüğünün sosyal medya hesabından da görüntüler, "Vatandaşlarımızın huzur ve sükununu bozan abartılı egzozlu araçlar ile trafik güvenliğini tehdit eder nitelikte araç kullananlara yönelik denetimler, vatandaşlarımızın haklı şikayetleri ve resen tespitlerimizle devam edecektir." ifadeleri ile paylaşıldı.

Anadolu Ajansı ve İHA tarafından yayınlanan yurt haberleri Mynet.com editörlerinin hiçbir müdahalesi olmadan, sözkonusu ajansların yayınladığı şekliyle mynet sayfalarında yer almaktadır. Yazım hatası, hatalı bilgi ve örtülü reklam yer alan haberlerin hukuki muhatabı, haberi servis eden ajanslardır. Haberle ilgili şikayetleriniz için bize ulaşabilirsiniz

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Eşine "İlk buluştuğumuz yerdeyim" diye mesaj attı, sonrası korkunçEşine "İlk buluştuğumuz yerdeyim" diye mesaj attı, sonrası korkunç
Hepimizin kâbusu! "Daha öldürücü olabilir"Hepimizin kâbusu! "Daha öldürücü olabilir"
Trabzonsporlu taraftar, Nwakaeme'nin heykelini iş yerinin önüne diktiTrabzonsporlu taraftar, Nwakaeme'nin heykelini iş yerinin önüne dikti
Anahtar Kelimeler:
Trabzon

Trabzon Namaz Vakitleri 5 Eylül Pazar

İmsak
04:16
Sabah
05:45
Öğle
12:25
İkindi
16:03
Akşam
18:55
Yatsı
20:18

Trabzon Nöbetçi Eczaneler 5 Eylül Pazar

Beşirli Eczanesi
Ortahisar
Beşirli Eczanesi
Ortahisar
Beşirli Eczanesi
Ortahisar
Tümünü Göster
Trabzon ECZANELER
Trabzon ATM’LER

İlginizi Çekebilir

Arkadaşı için yapmıştı şimdi günde 2 bin adet üretiyor!

Arkadaşı için yapmıştı şimdi günde 2 bin adet üretiyor!

Trabzon'da 3 kızını tabancayla vurarak öldüren baba, olay anını hatırlamadığını iddia etti

Trabzon'da 3 kızını tabancayla vurarak öldüren baba, olay anını hatırlamadığını iddia etti

Ünlü isimlerin ünlü çocukları

Ünlü isimlerin ünlü çocukları

Yeni Malatyaspor, Beşiktaş karşılaşmasının hazırlıklarına başladı

Yeni Malatyaspor, Beşiktaş karşılaşmasının hazırlıklarına başladı

Hatayspor Hentbol Takımı, basına tanıtıldı

Hatayspor Hentbol Takımı, basına tanıtıldı

Fethiye Belediye Başkanı Alim Karaca'dan ses ve görüntü kaydı açıklaması:

Fethiye Belediye Başkanı Alim Karaca'dan ses ve görüntü kaydı açıklaması:

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.