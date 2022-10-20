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Trabzon'da beyin ölümü gerçekleşen hastanın organları 3 kişiye umut olacak

20.10.2022 11:48 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Trabzon'da beyin ölümü gerçekleşen hastanın organları 3 kişiye umut olacak

Trabzon'da beyin ölümü gerçekleşen 56 yaşındaki hastanın bağışlanan organları, Samsun, Erzurum ve Malatya'daki 3 hastaya nakledilecek.

Sağlık Bilimleri Üniversitesi Trabzon Kanuni Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nden yapılan açıklamaya göre, 56 yaşındaki Leyla Özenç, genel sağlık durumunun bozulması üzerine Ordu Devlet Hastanesine başvurdu.

Burada yapılan tetkiklerinin ardından Trabzon'a sevk edilen Özenç, Trabzon Kanuni Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nin nöro yoğun bakım servisinde tedavi altına alındı.

Yapılan müdahaleye rağmen hastanın beyin ölümü gerçekleşti. Hastanenin organ nakil birimi, Leyla Özenç'in ailesiyle organ bağışı konusunda görüştü.

Ailenin onay vermesi üzerine Özenç'in bağışlanan organları, organ nakil ekibi tarafından operasyonla alındı. Bağışlanan organlar hastalara nakledilmek üzere UMKE ekibince kara yoluyla Samsun ve Erzurum'a, hava yoluyla da Malatya'ya götürüldü.

Vefat eden Özenç'e Allah'tan rahmet, ailesine başsağlığı, umut olacak hastalara da acil şifalar dilenen açıklamada, şunlar kaydedildi:

"Leyla Özenç'in oğlu Mustafa Bora Özenç ve ailesi vermiş oldukları kararla 3 hastaya umut olmuşlardır. Süreci Trabzon Sağlık Müdürlüğü Organ ve Doku Nakli İl Koordinatörü Dr. Yavuz Çakıroğlu, hastanemiz Organ ve Doku Nakli Koordinatörlerimiz Dr. Selma Özkan, hemşireler Nurkan Mert Şahin ve Mefharet Kargı yönetmişlerdir."

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