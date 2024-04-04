Trabzon'da bir grup taraftar, TFF'yi protesto etti

Ortahisar ilçesinin Yalı Mahallesi'ndeki TFF Trabzon Bölge Müdürlüğü önünde bir araya gelen 70 kişilik taraftar grubu, basın açıklaması yaparak TFF'yi protesto etti.

Grup adına açıklama yapan Murat Günaydın, "Başarılarımızı gölgelemek için her yola başvurdular, şimdi olduğu gibi hak etmediğimiz cezalara maruz bırakarak bizi kirli oyunlarının içine çekmeye çalıştılar." ifadelerini kullandı.

Günaydın, "Şehrimize, halkımıza ve takımımıza yapılan bu çirkin hakaretlerin, karalamaların karşısında onurlu dik duruşumuzla sonuna kadar mücadelemizi verecek, hakkımızı sonuna kadar arayacağız." değerlendirmesinde bulundu.

Çeşitli sloganlar atan grup, açıklamanın ardından dağıldı.





