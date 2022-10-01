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Trabzon'da cep telefonu hırsızlığı kameraya yansıdı

01.10.2022 23:31 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Trabzon'da cep telefonu hırsızlığı kameraya yansıdı

Trabzon'da bir döviz bürosunda unutulan cep telefonunu çalan yabancı uyruklu şüpheli yakalandı.

Kent meydanı yakınlarında bir döviz bürosunda para bozduran kişi, piyasa değeri yaklaşık 40 bin lira olan cep telefonunu bankonun üzerinde unuttu.

Bir süre sonra cep telefonunun olmadığını fark ederek döviz bürosuna gelen kişi, telefonunu yerinde bulamadı.

İş yeri sahiplerinin ihbarıyla döviz bürosuna gelen ve buradaki kameranın kayıtlarını inceleyen İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Güven Timi ekibi, bir kişinin bankonun üzerindeki cep telefonunu alarak çantasına koyduğunu belirledi.

Polis, olaydan yaklaşık 1 saat sonra Çömlekçi Mahallesi'ndeki dolmuş durakları civarında üzerinde söz konusu cep telefonuyla yabancı uyruklu V.M'yi yakaladı.

Zanlının emniyetteki işlemleri sürüyor.

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