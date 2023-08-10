Trabzon'da denizde kaybolan genci arama çalışmaları sürüyor

Çarşıbaşı ilçesinin Kaleköy Mahallesi sahilinden dün serinlemek için girdiği denizde kaybolan Yeşilay'ı arama çalışmalarına sabah saatlerinde yeniden başlandı.

Sahil Güvenlik Doğu Karadeniz Grup Komutanlığı'na bağlı DEGAK Özel Timi-02 Komutanlığı, jandarma, AFAD ve Büyükşehir Belediyesi İtfaiyesi ekipleri bölgede arama faaliyetlerini sürdürüyor.

Aramalara, helikopter ve dronla da destek veriliyor.

Aynı olay sırasında boğulma tehlikesi geçiren Nimet K. ve 4 yakınının daha tedavileri kentteki çeşitli hastanelerde devam ediyor.

