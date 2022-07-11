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Trabzon'da devrilen ağacın altında kalan baba ile oğlunun cenazeleri defnedildi

11.07.2022 17:57 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Trabzon'da devrilen ağacın altında kalan baba ile oğlunun cenazeleri defnedildi

Trabzon'un Şalpazarı ilçesinde, devrilen ağacın altında kalarak hayatını kaybeden baba ile oğlunun cenazeleri toprağa verildi.

İlçenin Üzümözü Mahallesi'ndeki arazilerinde dün odun kestikleri sırada üzerlerine ağaç devrilmesi sonucu yaşamını yitiren Yusuf (71) ve oğlu Sezgin Yılmaz (48) için Mezarlık Boğazı Camisi'nde cenaze töreni düzenlendi.

Törene, Yılmaz ailesinin yanı sıra Şalpazarı Kaymakamı Zekeriya Murat Şahan, Üsküdar Belediye Başkanı Hilmi Türkmen, Şalpazarı Belediye Başkanı Refik Kurukız ve vatandaşlar katıldı.

Baba ve oğlunun cenazeleri, öğle vakti kılınan cenaze namazının ardından mahalle mezarlığına defnedildi.

Öte yandan Sezgin Yılmaz'ın, Marmara depreminin yaşandığı 17 Ağustos 1999'da Adapazarı'nda bir fabrikada işçi olarak çalıştığı, depremden yara almadan kurtulduğu ancak kardeşi Ali Yılmaz'ı kaybettiği öğrenildi.

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