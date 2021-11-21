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Trabzon'da "dur" ihtarına uymayan sürücünün çarptığı polis yaralandı

21.11.2021 04:48 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Trabzon'da "dur" ihtarına uymayan sürücünün çarptığı polis yaralandı

Trabzon'un Akçaabat ilçesinde "dur" ihtarına uymayarak otomobiliyle çarptığı polis memurunu yaralayan sürücü gözaltına alındı.

Alınan bilgiye göre, Akçaabat ilçesi Söğütlü Mahallesi'nde uygulama yapan polis ekiplerinin "dur" ihtarına uymayan E.T, otomobiliyle polis memuruna çarparak kaçtı.

Kazada ağır yaralanan polis memuru, olay yerine gelen 112 Acil Servis ekiplerinin müdahalesinin ardından ambulansla hastaneye kaldırıldı.

Olayın ardından şüpheli, bir süre sonra otomobilini bırakarak yaya olarak kaçmaya çalıştı.

Polis ekiplerince gözaltına alınan şüphelinin emniyetteki işlemleri sürüyor.

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