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Trabzon'da düzenlenen defilede köpekler podyuma çıktı

TRABZON HABERLERİ  | 04.10.2020 14:52 | Son Güncelleme

Trabzon'da düzenlenen defilede köpekler podyuma çıktı

Trabzon Büyükşehir Belediyesinin düzenlediği "Her Eve Bir Pati" etkinliği kapsamında gerçekleştirilen defilede, birbirinden güzel köpekler podyuma çıktı.

"4 Ekim Hayvanları Koruma Günü" dolayısıyla Büyükşehir Belediyesi Sokak Hayvanları Geçici Bakımevi ve Rehabilitasyon Merkezi'nde "Her Eve Bir Pati" etkinliği düzenlendi.

Trabzon Büyükşehir Belediyesi Sağlık İşleri Dairesi Başkanı Selahattin Yazıcı, etkinlikte yaptığı konuşmada, Büyükşehir Belediye Başkanı Murat Zorluoğlu'nun himayesinde düzenlenen etkinliğe katılanlara teşekkür etti.

Böylesine güzel ve anlamlı günde her evde bir "pati" olmasını, can dostlarının sahiplenilmesini istediklerini dile getiren Yazıcı, "Sevimli dostlarımız için yaptığımız çalışmalar artarak devam edecek." dedi.

Çevre ve Hayvanları Koruma, Hayvanseverleri Bilinçlendirme Derneği (ÇEVHAYKO) Başkanı Melahat Altuntaş da Trabzon Büyükşehir Belediyesi Sokak Hayvanları Geçici Bakımevi ve Rehabilitasyon Merkezinin, barınak ve hayvanların toplandığı bir yer olmadığını söyledi.

Burada köpeklerin rehabilite edilip kısırlaştırılarak kısa sürede alındıkları yere gönderildiğini ifade eden Altuntaş, "Hiçbir hayvan burada sürekli kalmak istemez. Onlar barınak değil, barınmak istiyorlar. Biz her zaman 'Satın almayın, sahiplenin' diyoruz. Sahipleneceğiniz can ya dostunuz ya evladınız ya da arkadaşınız olur. Dosta, arkadaşa fiyat biçilemez." diye konuştu.

Konuşmaların ardından kuaförler tarafından titizlikle süslenen köpekler, kendilerini sahiplenmek isteyen davetlilerin huzurunda podyuma çıktı.

Renkli görüntülere sahne olan defilede, birbirinden güzel köpekler, hayvanseverlerden büyük ilgi gördü.

Katılımcılar defile sonrası, "Satın Alma Sahiplen" sloganı doğrultusunda bakımevinde bulunan köpeklerin bazılarını sahiplendi.

Etkinliğe, Doğa Koruma ve Milli Parklar Şube Müdürü Akif Ümüzer, Trabzon Hayvanları Koruma ve Yaşatma Derneği (TRAHAYKO) Başkanı Lütfiye Tüzün, çevre, doğa ve hayvanları koruma polisleri ile çok sayıda hayvansever katıldı.

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