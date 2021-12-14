Trabzon'da eşini tabancayla vurarak öldüren kişi tutuklandı

Trabzon'un Akçaabat ilçesinde tartıştığı eşini tabancayla vurarak öldüren kişi tutuklandı.

İlçeye bağlı Yaylacık Mahallesi'nde dün akşam saatlerinde, eşi H.M'yi (62) tabancayla öldürdükten sonra polis ekiplerine teslim olan M.M'nin (66), emniyetteki işlemleri tamamlandı. Adliyeye sevk edilen M.M, çıkarıldığı hakimlikçe tutuklandı.

M.M'nin savcılıktaki ifadesinde pişman olduğunu söylediği belirtildi.



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