YURTHABER

  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. Trabzon
  4. Trabzon'da eşini tabancayla vurarak öldüren kişi tutuklandı

Trabzon'da eşini tabancayla vurarak öldüren kişi tutuklandı

14.12.2021 18:02 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Trabzon'da eşini tabancayla vurarak öldüren kişi tutuklandı

Trabzon'un Akçaabat ilçesinde tartıştığı eşini tabancayla vurarak öldüren kişi tutuklandı.

İlçeye bağlı Yaylacık Mahallesi'nde dün akşam saatlerinde, eşi H.M'yi (62) tabancayla öldürdükten sonra polis ekiplerine teslim olan M.M'nin (66), emniyetteki işlemleri tamamlandı. Adliyeye sevk edilen M.M, çıkarıldığı hakimlikçe tutuklandı.

M.M'nin savcılıktaki ifadesinde pişman olduğunu söylediği belirtildi.

Anadolu Ajansı ve İHA tarafından yayınlanan yurt haberleri Mynet.com editörlerinin hiçbir müdahalesi olmadan, sözkonusu ajansların yayınladığı şekliyle mynet sayfalarında yer almaktadır. Yazım hatası, hatalı bilgi ve örtülü reklam yer alan haberlerin hukuki muhatabı, haberi servis eden ajanslardır. Haberle ilgili şikayetleriniz için bize ulaşabilirsiniz

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Asansörde tecavüz girişimi! İlk vukuatı bu değilmiş Asansörde tecavüz girişimi! İlk vukuatı bu değilmiş
PARTNERDördüncü kez barıştılar!Dördüncü kez barıştılar!
Trabzonspor'a coşkulu karşılamaTrabzonspor'a coşkulu karşılama
Anahtar Kelimeler:
cinayet Trabzon

Trabzon Namaz Vakitleri 14 Aralık Salı

İmsak
05:59
Sabah
07:31
Öğle
12:21
İkindi
14:40
Akşam
17:00
Yatsı
18:27

Trabzon Nöbetçi Eczaneler14 Aralık Salı

Beşirli Eczanesi
Ortahisar
Beşirli Eczanesi
Ortahisar
Beşirli Eczanesi
Ortahisar
Tümünü Göster
Trabzon ECZANELER
Trabzon ATM’LER

İlginizi Çekebilir

Merakla beklenen telefon tanıtıldı! İşte fiyatı

Merakla beklenen telefon tanıtıldı! İşte fiyatı

Bandırmaspor'da 3 oyuncu kadro dışı bırakıldı

Bandırmaspor'da 3 oyuncu kadro dışı bırakıldı

Milyonlarca video silindi! Yeni dönem başlıyor

Milyonlarca video silindi! Yeni dönem başlıyor

Mardin'de 4 çocuk annesi, eşi tarafından silahla öldürüldü

Mardin'de 4 çocuk annesi, eşi tarafından silahla öldürüldü

Palandöken Kayak Merkezi'nde hafta sonu yoğunluğu yaşanıyor

Palandöken Kayak Merkezi'nde hafta sonu yoğunluğu yaşanıyor

Adana'da otobüse tutunarak ilerleyen patenli çocuğun tehlikeli yolculuğu kamerada

Adana'da otobüse tutunarak ilerleyen patenli çocuğun tehlikeli yolculuğu kamerada

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.