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Trabzon'da FETÖ bahanesiyle 2,4 milyon lira dolandıran 3 zanlı İstanbul'da yakalandı

31.12.2021 16:29 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Trabzon'da FETÖ bahanesiyle 2,4 milyon lira dolandıran 3 zanlı İstanbul'da yakalandı

Trabzon'da kendilerini savcı olarak tanıttıkları yaşlı adamın Fetullahçı Terör Örgütü (FETÖ) bahanesiyle 2,4 milyon lirasını dolandıran 3 şüpheli İstanbul'da yakalandı.

Ortahisar ilçesinde 65 yaşındaki Y.A'yı telefonla arayan zanlılar, kendilerini savcı olarak tanıttı.

FETÖ üyelerince hesabına para yatırıldığının tespit edildiğini, paraları devlet güvencesine alacaklarını ve operasyon sonrasında tekrar hesabına aktaracaklarını söyleyen şüpheliler, Y.A'dan 240 bin lirayı verecekleri hesaba yatırmasını istedi.

Y.A'nın verilen hesaba parayı yatırmasının ardından dolandırıcılar, bu kez telefonundan mobil bankacılık uygulamasını silmesini ve kendisine gelen onay kodunu vermesini istediler.

Telefonlarına kurdukları mobil bankacılık uygulamasıyla Y.A'nın hesabını ele geçiren dolandırıcılar, toplam 2,4 milyon lirayı farklı hesaplara transfer etti.

Olayın ardından dolandırıldığını anlayan Y.A'nın Trabzon Emniyet Müdürlüğüne şikayetçi olması üzerine soruşturma başlatıldı.

Asayiş Şube Müdürlüğü Hırsızlık Büro Amirliği ekiplerince dolandırıcıların ve para transferi yapılan hesap sahiplerinin İstanbul'da olduğunun tespit edilmesi üzerine operasyon düzenlendi.

Ekiplerce V.O, M.Ç. ve C.A. gözaltına alındı.

Zanlılardan V.O. ve M.Ç. emniyetteki işlemlerin ardından adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı, C.A'nın kente getirileceği öğrenildi.

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