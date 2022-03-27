Trabzon'da FETÖ şüphelisi havalimanında yakalandı

Trabzon'da, Fetullahçı Terör Örgütü'ne (FETÖ) yönelik soruşturma kapsamında hakkında yakalama kararı bulunan şüpheli havalimanında gözaltına alındı.

İl Emniyet Müdürlüğü Havalimanı Şube Müdürlüğü ekipleri, kontrolleri sırasında hakkında "FETÖ/PDY silahlı terör örgütü propagandası yapmak" suçundan gözaltı kararı bulunan D.K'yi yakaladı.

Gözaltına alınan zanlının, emniyetteki işlemleri devam ediyor.



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