Trabzon'da firari 2 hükümlü yakalandı

Trabzon'da yakalanan firari 2 hükümlü cezaevine gönderildi.

İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri, aranan kişilere yönelik çalışmalar kapsamında, hakkında 9 yıl 5 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan İ.T.G'yi yakalandı.

İ.T.G, emniyetteki işlemlerin ardından cezaevine konuldu.

Araklı İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri de düzenledikleri operasyonda, hakkında 4 yıl 2 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan M.A'yı yakaladı.

M.A. emniyetteki işlemlerin ardından cezaevine gönderildi.



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