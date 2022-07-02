Trabzon'da fuhuş operasyonunda 12 şüpheli yakalandı

Trabzon'da polis ekiplerince düzenlenen fuhuş operasyonunda 12 şüpheli gözaltına alındı.

İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamada, Asayiş Şubesi Ahlak Büro Amirliği ekipleri, Ortahisar ilçesinde sosyal medya hesapları üzerinden müşteri temin ederek fuhuş yaptıkları tespit edilen şüphelileri takibe aldı.

Teknik ve fiziki takibin ardından belirlenen adreslere düzenlenen eş zamanlı operasyonda 12 şüpheli yakalandı.

Şüpheliler, sorgulanmak üzere Emniyet'e götürüldü.



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