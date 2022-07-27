Trabzon'da fuhuş operasyonunda 18 şüpheli yakalandı

Trabzon'da polis ekiplerince düzenlenen fuhuş operasyonunda 18 zanlı gözaltına alındı.

İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamada, Asayiş Şubesi Ahlak Büro Amirliği ekipleri, Ortahisar ilçesindeki bir otelde fuhuş yapıldığını tespit etti.

Otele düzenlenen operasyonda 13'ü kadın 18 şüpheli gözaltına alındı.

Zanlılar, sorgulanmak üzere emniyete götürüldü.

Yabancı uyruklu 10 şüphelinin, işlemlerinin ardından sınır dışı edileceği bildirildi.

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