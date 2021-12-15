Trabzon'da Ganita-Faroz Sahili yeniden düzenleniyor

TUĞBA YARDIMCI - Trabzon'da Ganita-Faroz Sahil Düzenleme Projesi hayata geçiriliyor.

Trabzon Büyükşehir Belediye Başkanı Murat Zorluoğlu, AA muhabirine, şehir için çok önemli olan Ganita-Faroz Sahil Düzenleme Projesi'ne 2021 Nisan'da başladıklarını söyledi.

Karadeniz Sahil Yolu'nun geçişinden sonra deniz ile şehir arasında bir kopukluk yaşandığına işaret eden Zorluoğlu, "Vatandaşlarımızın denize ulaşamama şeklinde yoğun şikayeti olmuştu. İşte bu şikayeti ortadan kaldıracak çok önemli bir dokunuş, Ganita-Faroz Sahil Düzenleme Projesi." dedi.

Zorluoğlu, Ganita-Faroz Sahil Düzenleme Projesi'nin büyük bir sahil düzenleme ve rekreasyon alanı oluşturma projesi olduğunun altını çizerek, "Ganita, Trabzon tarihinde kadimden beri çok önemli yeri olan, insanların denize yürüyerek gelebildikleri ilk nokta, meydana çok yakın bir destinasyon. Burası aynı zamanda Osmanlı döneminde de 'Güzelhisar' olarak bilinen bir sayfiye yeri, denize ulaşma noktası." diye konuştu.

Çocukluğunda kendisinin de Ganita bölgesinde denize girdiğini anlatan Zorluoğlu, şöyle devam etti:

"Tombul kayadan atlayarak yüzdüğümüz bir yer ama zaman içerisinde maalesef bakımsız kalmış, vatandaşlar buradan kopmuşlar, artık Ganita insanların uğrak yeri olmaktan çıkmış, çok onun sebeplerine girmek istemiyorum ama şimdi bu yeni projeyle birlikte tamamlandığında burası yeniden sadece Trabzon'un değil, bölgenin cazibe noktalarından, merkezlerinden biri haline geliyor."

Zorluoğlu, projenin uygulanacağı Ganita-Faroz arasında yaklaşık 3 kilometrelik sahil düzenlemesi yapacaklarını vurguladı.

Proje çerçevesinde bu hatta birçok dokunuş yapılacağını belirten Zorluoğlu, "Bir kere bu tarihi Ganita Koyu, o eski naif, basit ama güzel haliyle tekrar ortaya çıkıyor. Burada hiçbir yapıya izin vermiyoruz, orası bütünüyle vatandaşlarımızın gelip denizi seyredebilecekleri, sahil kenarında yürüyebilecekleri güzel bir noktaya, eski haline geri dönüyor." dedi.

- "Trabzon denizle artık kucaklaşacak, hedefimiz o"

Zorluoğlu, bölgede yeme içme mekanları, dinlenme alanları, denize dik iskeleler, seyir terasları, çocuk oyun alanları, gençler ve kadınlar için özel alanlar yapılacağını, suyun içinde belli saatlerde herkesin izleyebileceği ışık ve ses gösterisi düzenlenecek yerler de oluşturulacağını aktardı.

Projede insanların müzik eşliğinde eğlenebilecekleri, kemençe eşliğinde horon tepebilecekleri yerler de oluşturulacağını ifade eden Zorluoğlu, "Ganita'dan Faroz Limanı'na kadar yürüyüş ve bisiklet yolunun yanı sıra diğer elektronik araçların da kullanılabileceği yollar yapılacak. Bu yolların Beşirli'de mevcut olan bisiklet ve yürüyüş yoluna bağlanması ile insanların şehrin öteki taraflarına ulaşabilecekleri muhteşem bir alana dönüşüyor. Tamamlandığında Ganita'dan bisikletine binen bir vatandaşımız stadyumda maçını izleyip tekrar aynı şekilde geri gelebilecek, böyle bir alan." diye konuştu.

Zorluoğlu, yüklenici firmanın çalışmalara yoğun şekilde devam ettiğini belirterek, "2022 yılının sonu tamamlanacağı tarih ama inşallah 2022'nin yazında da kısmen bazı bölümlerini vatandaşımızın hizmetine açabileceğiz. Yüzde 30 civarında bir fiziki gerçekleşme var şu anda." dedi.

Yalıncak'ta da yaklaşık 1 kilometrelik plaj düzenlemesi ve sahil rekreasyon alanı yaptıklarını anımsatan Zorluoğlu, şu değerlendirmede bulundu.

"Muhteşem bir park ortaya çıktı, şimdi insanlar orada hafta sonları denizle hemhal olabiliyorlar. Yazın da binlerce insanın yararlanabileceği bir plaj şeklinde inşallah başlayacak. Burada da insanların böyle keyifle gelebilecekleri, yürüyerek ulaşabilecekleri, araçla gelmek isteyenler için de büyükçe bir otopark yaptık, orayı kullanabilecek. Bütün sahili baştan başa dolaşabilecekleri, denize dik iskelelerle denize de yaklaşabilecekleri, ulaşabilecekleri bir düzenleme yapıyoruz. İnşallah burası tamamlandığında Trabzonlunun o şikayeti de büyük oranda azalmış olacak. Trabzon denizle artık kucaklaşacak, hedefimiz o."

