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Trabzon'da hakkında 8 yıl 7 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan hükümlü yakalandı

04.07.2022 00:49 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Trabzon'da hakkında 8 yıl 7 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan hükümlü yakalandı

Trabzon'da hakkında 8 yıl 7 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan hükümlü yakalandı.

İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, Asayiş Şube Müdürlüğü ekiplerince aranan kişilere yönelik çalışma başlatıldı.

Hakkında "hırsızlık" suçundan 8 yıl 7 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan T.Y. yakalandı.

Emniyetteki işlemlerinin ardından T. Y. ceza infaz kurumuna teslim edildi.

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