YURTHABER

  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. Trabzon
  4. Trabzon'da hamsinin kilogramı 35-50 liradan satılıyor

Trabzon'da hamsinin kilogramı 35-50 liradan satılıyor

10.01.2023 15:20 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Trabzon'da balıkçı tezgahlarını süsleyen hamsinin kilogramı 35-50 liradan satılıyor.

Ortahisar ilçesindeki Trabzon Balık Pazarı'nda kilogram başına hamsi 35-50, mezgit 50, istavrit 90, Türk somonu 100, çupra 120, levrek 130 liradan, palamutun ise tanesi 50 liradan satılıyor.

Moloz mevkisinde balık satan Mehmet Can Örseloğlu, AA muhabirine, şu an tezgahları süsleyen birincil balığın hamsi olduğunu söyledi.

Vatandaşın da tezgahlarda en fazla hamsiye ilgi gösterdiğine işaret eden Örseloğlu, sezonun iyi gittiğini belirtti.

Örseloğlu, hamsinin boyutuyla ilgili sıkıntı olduğunu dile getirerek, "Hamsinin iri olmayışından insanlar memnun değil. Yoksa vatandaş bol bol tüketmek, dolabına koymak istiyor." dedi.

Hamsinin ihracatta da önemli bir ürün olduğuna dikkati çeken Örseloğlu, şunları kaydetti:

"O yüzden hamsi bildiğiniz Karadeniz'in incisi değil, elması diyorum. Çünkü denizin olmazsa olmazı. Ondan dolayı hamsinin şu anki periyodu iyi diyorum. Geçen sene bu aylarda hamsiyi hiç bulma şansımız yoktu. Şu an bol ve bereketli."

Gökmen Aydın da hamsinin yeni geldiğini ve çok taze olduğunu belirtti.

Hamsinin kilogramının 35-50 liradan satışa sunulduğunu söyleyen Aydın, "İri olan hamsi kısım kısım geliyor. Palamut bu sene bol olunca hamsi fazla olmadı. Buna da şükür." dedi.

Vatandaşın talebinin daha çok hamsi ve istavrite yönelik olduğunu ifade eden Aydın, "Hamsi şu anlık ucuz olduğu için en fazla o talep görüyor. Fiyatlar az olan balıkta normaldir." diye konuştu.

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Trabzon’da uyuşturucu operasyonu: 1 tutuklamaTrabzon’da uyuşturucu operasyonu: 1 tutuklama
Kayseri’de sis etkili olduKayseri’de sis etkili oldu
İzmir’de kadın cinayeti: Çocuklarının gözleri önünde vurulduİzmir’de kadın cinayeti: Çocuklarının gözleri önünde vuruldu
Anahtar Kelimeler:
hamsi Trabzon kilogram

Trabzon Namaz Vakitleri 10 Ocak Salı

İmsak
06:08
Sabah
07:39
Öğle
12:33
İkindi
14:57
Akşam
17:18
Yatsı
18:44
Trabzon ECZANELER
Trabzon ATM’LER

İlginizi Çekebilir

Aylar sonra sahnede! Cesur tarzından ödün vermedi

Aylar sonra sahnede! Cesur tarzından ödün vermedi

Camdaki Kız'a veda eder etmez bakın hangi diziyle anlaştı

Camdaki Kız'a veda eder etmez bakın hangi diziyle anlaştı

Herkes bu akımı konuşuyor, çıkan sonuçlara hayran kalıyor! Sosyal medya kullanıcısıysanız...

Herkes bu akımı konuşuyor, çıkan sonuçlara hayran kalıyor! Sosyal medya kullanıcısıysanız...

Kızlarının cesediyle geziyorlardı! “Vakit geçirmek istedik”

Kızlarının cesediyle geziyorlardı! “Vakit geçirmek istedik”

Çin'de kırmızı alarm! Cesetleri koyacak yer kalmadı

Çin'de kırmızı alarm! Cesetleri koyacak yer kalmadı

İstek değil ihtiyaç! Kısa sürede hayatınızın çok kolaylaştığını fark edeceksiniz...

İstek değil ihtiyaç! Kısa sürede hayatınızın çok kolaylaştığını fark edeceksiniz...

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Facebook'da Takip Et Twitter'da Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.