Trabzon'da hava yolu ulaşımına sis engeli

Trabzon'da hava muhalefeti nedeniyle bazı uçak seferlerinde gecikme yaşanıyor.

Kentte dün gece saatlerinde başlayan ve halen devam eden sis, hava ulaşımını olumsuz etkiledi.

Bazı hava yolu şirketleri tarafından Trabzon'dan İstanbul, İzmir, Bursa ve Ankara'ya sabah saatlerinde yapılması planlanan karşılıklı seferlerde gecikme yaşanıyor.

Hava şartlarının düzelmesinin ardından seferlerin gerçekleştirilmesi planlanıyor.



Anadolu Ajansı ve İHA tarafından yayınlanan yurt haberleri Mynet.com editörlerinin hiçbir müdahalesi olmadan, sözkonusu ajansların yayınladığı şekliyle mynet sayfalarında yer almaktadır. Yazım hatası, hatalı bilgi ve örtülü reklam yer alan haberlerin hukuki muhatabı, haberi servis eden ajanslardır. Haberle ilgili şikayetleriniz için bize ulaşabilirsiniz