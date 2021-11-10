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Trabzon'da hava yolu ulaşımına sis engeli

10.11.2021 10:33 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Trabzon'da hava yolu ulaşımına sis engeli

Trabzon'da hava muhalefeti nedeniyle bazı uçak seferlerinde gecikme yaşanıyor.

Kentte dün gece saatlerinde başlayan ve halen devam eden sis, hava ulaşımını olumsuz etkiledi.

Bazı hava yolu şirketleri tarafından Trabzon'dan İstanbul, İzmir, Bursa ve Ankara'ya sabah saatlerinde yapılması planlanan karşılıklı seferlerde gecikme yaşanıyor.

Hava şartlarının düzelmesinin ardından seferlerin gerçekleştirilmesi planlanıyor.

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