YURTHABER

  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. Trabzon
  4. Trabzon'da hayatını kaybeden Kore gazisi son yolculuğuna uğurlandı

Trabzon'da hayatını kaybeden Kore gazisi son yolculuğuna uğurlandı

31.05.2022 14:31 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Trabzon'da hayatını kaybeden Kore gazisi son yolculuğuna uğurlandı

Trabzon'da yaşayan 90 yaşındaki Kore gazisi Sabri Aydın, son yolculuğuna uğurlandı.

Tedavi gördüğü hastanede vefat eden Aydın'ın Türk bayrağına sarılı naaşı, askerlerin omuzunda Ortahisar ilçesine bağlı Kozluca Mahallesi'ndeki Kozluca Camisi'ne getirildi.

Beş çocuk babası Aydın'ın cenazesi, öğle vakti kılınan namazın ardından aynı mahalledeki mezarlıkta toprağa verildi.

Trabzon Valisi İsmail Ustaoğlu ve beraberindekiler, Aydın'ın yakınlarına başsağlığı diledi.

Aydın'ın eşinin de 3 gün önce vefat ettiği öğrenildi.

Anadolu Ajansı ve İHA tarafından yayınlanan yurt haberleri Mynet.com editörlerinin hiçbir müdahalesi olmadan, sözkonusu ajansların yayınladığı şekliyle mynet sayfalarında yer almaktadır. Yazım hatası, hatalı bilgi ve örtülü reklam yer alan haberlerin hukuki muhatabı, haberi servis eden ajanslardır. Haberle ilgili şikayetleriniz için bize ulaşabilirsiniz

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Trabzon'dan üç ayda 169 milyon dolarlık fındık ihraç edildiTrabzon'dan üç ayda 169 milyon dolarlık fındık ihraç edildi
Bursa'da "rehin alma" olayında vurulan şüpheli öldüBursa'da "rehin alma" olayında vurulan şüpheli öldü
Futbol: TFF 2. Lig play-off finaliFutbol: TFF 2. Lig play-off finali
Anahtar Kelimeler:
gazi Trabzon

Trabzon Namaz Vakitleri 31 Mayıs Salı

İmsak
02:50
Sabah
04:45
Öğle
12:24
İkindi
16:22
Akşam
19:53
Yatsı
21:39
Trabzon ECZANELER
Trabzon ATM’LER

İlginizi Çekebilir

Şaşırtıcı faydaları: Sedef, egzama, saç dökülmesi...

Şaşırtıcı faydaları: Sedef, egzama, saç dökülmesi...

Cinsel organını ısırınca şoke oldu! “Eğlenmek istemiştim”

Cinsel organını ısırınca şoke oldu! “Eğlenmek istemiştim”

Sizi yıllarca idare edecek amiral gemisi telefon modelleri

Sizi yıllarca idare edecek amiral gemisi telefon modelleri

Soyunup birden bağırmaya başladı! Yolcular ne olduğunu anlamadı

Soyunup birden bağırmaya başladı! Yolcular ne olduğunu anlamadı

Faciadan dönüldü! Havada nefes kesen anlar

Faciadan dönüldü! Havada nefes kesen anlar

Pürüzsüz bir cilt için Braun Silk Expert Pro 5 incelemesi ve kullanıcı yorumları

Pürüzsüz bir cilt için Braun Silk Expert Pro 5 incelemesi ve kullanıcı yorumları

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.