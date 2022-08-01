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Trabzon'da hırsızlık şüphelisinin kaçtığı araçla çarptığı polis yaralandı

01.08.2022 20:09 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Trabzon'da hırsızlık şüphelisinin kaçtığı araçla çarptığı polis yaralandı

Trabzon'da hırsızlık şüphelisinin kaçtığı araçla çarptığı polis yaralandı

Trabzon'da hırsızlık suçundan aranan şüphelinin araçla kaçmaya çalıştığı sırada çarptığı polis yaralandı.

Alınan bilgiye göre, Ortahisar ilçesinde İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, hırsızlık suçundan aranan O.D'nin kullandığı hafif ticari aracı takibe aldı.

İnönü Mahallesi'nde polis ekiplerinin kendisini durdurmak istediğini fark eden şüpheli, olay yerinde bulunan polise çarptıktan sonra araçla bölgeden uzaklaştı.

Ayağından yaralanan polis hastaneye kaldırılırken, ekipler şüpheliyi Faroz mevkisinde yakaladı.

Araçta yapılan aramada uyuşturucu kullanmaya yarayan düzenek ile farklı bir araca ait iki plaka ele geçirildi.

Kullandığı araca ait olmayan plaka bulundurmaktan adli ve idari işlem başlatılan şüpheliye, Trafik Kanunu'na aykırı davranışlar nedeniyle 2 bin 907 lira para cezası ve 40 ceza puanı uygulanarak sürücü belgesi geri alındı.

Gözaltına alınan O.D'nin emniyetteki işlemleri devam ediyor.

Öte yandan polisin aracı durdurması ve sonrasında yaşananlar mahallede bulunan bir iş yerinin güvenlik kameralarına yansıdı.

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