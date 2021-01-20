Trabzon'da İdmanocağı Spor Kulübünün 100. kuruluş yıl dönümü kutlanıyor

Trabzon'da, 20 Ocak 1921'de kurulan ve Trabzonspor'un kuruluşunda yer alan İdmanocağı Spor Kulübünün 100'üncü yılı dolayısıyla tören düzenlendi.

15 Temmuz Şehitler ve Hürriyet Meydanı'ndaki Atatürk Anıtı'nda, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını tedbirleri gözetilerek düzenlenen törene, İdmanocağı Kulübü Başkanı Vehbi Serdar Arz, Trabzonspor Kulübü Genel Sekreteri Ömer Sağıroğlu, Amatör Spor Kulüpleri Federasyonu Trabzon Şube Başkanı Cahit Erdem, sarı-kırmızılı kulübün eski ve yeni yönetim kurulu üyeleri, sporcular ve kulübe gönül veren taraftarlar katıldı.

Kulüp yöneticileri ile sporcular tarafından Atatürk Anıtı'na Trabzonspor ile İdmanocağı kulüplerinin çelenklerinin konulmasının ardından saygı duruşunda bulunuldu.

İdmanocağı Spor Kulübü Başkanı Arz, burada yaptığı konuşmada, 20 Ocak 1921 tarihinde temel taşları koyulan ve bir spor hareketi olarak doğan İdmanocağı Spor Kulübünün, bugün binlerce insanın gönlüne girmeyi başaran tarifsiz bir tutku haline geldiğini söyledi.

"Bizler 100 yıllık bu spor hareketinin bugünkü temsilcileri olarak geçmişten günümüze ulaşan bu şanlı birikimi gelecek yüzyıllara taşımaya hazırız." ifadesini kullanan Arz, şunları kaydetti: