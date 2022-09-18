YURTHABER

  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. Trabzon
  4. Trabzon'da iş yerine silahlı saldırı düzenlediği iddia edilen kişi yakalandı

Trabzon'da iş yerine silahlı saldırı düzenlediği iddia edilen kişi yakalandı

18.09.2022 22:05 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Trabzon'da iş yerine silahlı saldırı düzenlediği iddia edilen kişi yakalandı

Trabzon'da iş yerine silahlı saldırı düzenlediği iddia edilen kişi yakalandı

Trabzon'un Ortahisar ilçesindeki bir iş yerine silahlı saldırı düzenlediği iddia edilen kişi gözaltına alındı.

İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan yazılı açıklamada, "genel güvenliğin kasten tehlikeye sokulması, silahla tehdit, mala zarar verme" olayının aydınlatılması ve failinin yakalanmasına yönelik çalışma yapıldı.

Cinayet Büro Amirliği ekiplerinin yaptığı inceleme sonucunda N.Y'ye ait iş yerine kimliği belirsiz kişilerce ateş edilerek 4 kurşunun isabet ettiğini belirledi.

Camları kırılan iş yerinin bulunduğu adresteki kamera kayıtlarını inceleyen ekipler, şüpheliler M.Ö. ve T.A'nın ikametlerine yönelik operasyon düzenledi.

Kamera kayıtlarında tespit edilen şüphelilerden birinin giydiği kıyafetler, M.Ö'nün ikametinde bulundu. Ayrıca 7 kök Hint keneviri de ele geçirildi.

Olayla ilgili şüpheli M.Ö, ekiplerce gözaltına alındı.

Trabzon'da iş yerine silahlı saldırı düzenlediği iddia edilen kişi yakalandı

Anadolu Ajansı ve İHA tarafından yayınlanan yurt haberleri Mynet.com editörlerinin hiçbir müdahalesi olmadan, sözkonusu ajansların yayınladığı şekliyle mynet sayfalarında yer almaktadır. Yazım hatası, hatalı bilgi ve örtülü reklam yer alan haberlerin hukuki muhatabı, haberi servis eden ajanslardır. Haberle ilgili şikayetleriniz için bize ulaşabilirsiniz

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Trabzon'da Ertuğrul Fırkateyni şehitleri anıldıTrabzon'da Ertuğrul Fırkateyni şehitleri anıldı
Corendon Alanyaspor, Fenerbahçe maçı hazırlıklarını tamamladıCorendon Alanyaspor, Fenerbahçe maçı hazırlıklarını tamamladı
Adana'da sokakta 1 kişinin öldürüldüğü silahlı saldırı güvenlik kamerasındaAdana'da sokakta 1 kişinin öldürüldüğü silahlı saldırı güvenlik kamerasında
Anahtar Kelimeler:
Trabzon

Trabzon Namaz Vakitleri 18 Eylül Pazar

İmsak
04:31
Sabah
05:57
Öğle
12:21
İkindi
15:49
Akşam
18:34
Yatsı
19:54
Trabzon ECZANELER
Trabzon ATM’LER

İlginizi Çekebilir

Reddedilmek hoşuna gitmedi! Çantasındaki baltayı çıkarıp...

Reddedilmek hoşuna gitmedi! Çantasındaki baltayı çıkarıp...

Kraliçe’nin tabutu başında ortalık karıştı

Kraliçe’nin tabutu başında ortalık karıştı

Beyler, kadınlar bu parfümlere bayılıyor! İşte kadınların gözünden en iyi 10 erkek parfümü

Beyler, kadınlar bu parfümlere bayılıyor! İşte kadınların gözünden en iyi 10 erkek parfümü

Büyükannesini öldürdü! Olay yaratan görüntüler

Büyükannesini öldürdü! Olay yaratan görüntüler

Yeni Kral’a protesto! “Biz evimizi ısıtamıyoruz...”

Yeni Kral’a protesto! “Biz evimizi ısıtamıyoruz...”

Göğüs tipinize en uygun sütyeni keşfedin! Daha dolgun göğüsler için...

Göğüs tipinize en uygun sütyeni keşfedin! Daha dolgun göğüsler için...

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Facebook'da Takip Et Twitter'da Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.