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Trabzon'da istinat duvarına çarpan otomobilin sürücüsü öldü

08.10.2022 19:40 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Trabzon'da istinat duvarına çarpan otomobilin sürücüsü öldü

Trabzon'un Of ilçesinde meydana gelen trafik kazasında sürücü öldü, eşi ise yaralandı.

Niyazi Albayrak idaresindeki 61 DC 938 plakalı otomobil, Dumlusu Mahallesi'nde istinat duvarına çarptı.

Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine gelen itfaiye ekipleri, araçta sıkışan sürücü ile eşi Emine Albayrak'ı bulunduğu yerden çıkarttı.

Albayrak çifti, sağlık ekiplerince Of Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

Emekli vaiz Niyazi Albayrak, buradaki müdahaleye rağmen kurtarılamadı.

Emine Albayrak ise Karadeniz Teknik Üniversitesi Farabi Hastanesi'ne sevk edildi.

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trafik kazası Trabzon Otomobil

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