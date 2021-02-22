Trabzon'da jandarma sorumluluk bölgesinde tedbirlere uymayan 144 kişiye 455 bin lira ceza

Trabzon'da, jandarma sorumluluk bölgesinde yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirlerine uymayan 144 kişiye 455 bin 371 lira ceza kesildi.

Valilikten yapılan yazılı açıklamada, Kovid-19 tedbirleri kapsamında 19 Şubat Cuma saat 21.00 ile 22 Şubat Pazartesi saat 05.00 arasında uygulanan sokağa çıkma kısıtlamasında İl Jandarma Komutanlığının 297 personelle denetimlerde bulunduğu belirtildi.

Denetimlerde, sokağa çıkma kısıtlaması, maske kullanımı ve sosyal mesafe kurallarına uymayan 144 kişiye toplam 455 bin 371 lira idari para cezası karar tutanağı tanzim edilerek mülki makamlara gönderildiği kaydedilen açıklamada, ekiplerin, vatandaşların huzur, güvenliği ve sağlığı için çalışmalarına aralıksız devam edeceği vurgulandı.

