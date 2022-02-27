Trabzon'da kaçak kazı yapan 2 zanlı yakalandı

Trabzon'un Beşikdüzü ilçesinde, kaçak kazı yapan 2 şüpheli suçüstü yakalandı.

İl Jandarma Komutanlığı Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü, Beşikdüzü İlçe Jandarma Komutanlığı ve Jandarma Suç Araştırma Timi ekiplerinin saha araştırmaları sonucu Zemberek Mahallesi'nde kaçak kazı yapılacağı belirlendi.

Tespitin ardından bölge fotokapanlar ve gece görüş sistemleriyle kontrol altına alındı.

Gece saatlerinde bölgeye sırt çantaları ve büyük kutularla gelen M.K ile İ.Y, kazı yapmaya başladıkları anda ekiplerce suçüstü yakalandı.

Zanlıların kullandığı jeneratör, sondaj motoru, hilti ve çok sayıda alet, delici ve makinelere el konuldu.



Anadolu Ajansı ve İHA tarafından yayınlanan yurt haberleri Mynet.com editörlerinin hiçbir müdahalesi olmadan, sözkonusu ajansların yayınladığı şekliyle mynet sayfalarında yer almaktadır. Yazım hatası, hatalı bilgi ve örtülü reklam yer alan haberlerin hukuki muhatabı, haberi servis eden ajanslardır. Haberle ilgili şikayetleriniz için bize ulaşabilirsiniz