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Trabzon'da kaçak kazı yapan 2 zanlı yakalandı

27.02.2022 11:50 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Trabzon'da kaçak kazı yapan 2 zanlı yakalandı

Trabzon'un Beşikdüzü ilçesinde, kaçak kazı yapan 2 şüpheli suçüstü yakalandı.

İl Jandarma Komutanlığı Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü, Beşikdüzü İlçe Jandarma Komutanlığı ve Jandarma Suç Araştırma Timi ekiplerinin saha araştırmaları sonucu Zemberek Mahallesi'nde kaçak kazı yapılacağı belirlendi.

Tespitin ardından bölge fotokapanlar ve gece görüş sistemleriyle kontrol altına alındı.

Gece saatlerinde bölgeye sırt çantaları ve büyük kutularla gelen M.K ile İ.Y, kazı yapmaya başladıkları anda ekiplerce suçüstü yakalandı.

Zanlıların kullandığı jeneratör, sondaj motoru, hilti ve çok sayıda alet, delici ve makinelere el konuldu.

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